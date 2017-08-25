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Иван Скрипниченко, участник дежурств на месте убийства Бориса Немцова, скончался в больнице после нападения на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщается на сайте "Немцов мост".

Неизвестный напал на Скрипниченко вечером 15 августа. "В день, когда исполнилось 900 дней со дня гибели Бориса, какой-то очень агрессивный амбал напал на нашего волонтера Ваню Скрипниченко с криками "Так ты Путина не любишь?". Сломал ему нос", - рассказала активистка Тамара Луговых. По ее словам, у Скрипниченко были "страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины".

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой. Вызванные на мост полицейские нападавшего не нашли.

"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", - рассказал "Медиазоне" активист Андрей Маргулев.

Народный мемориал на Большом Москворецком мосту был организован сразу же после убийства Немцова в ночь на 28 февраля 2015 года. Мемориал неоднократно разрушали по указанию властей. Сотрудники коммунального предприятия "Гормост" увозили все цветы, свечи и плакаты. В связи с этим на мосту активисты организовали постоянные дежурства.

Волонтеры неоднократно подвергались нападению прокремлевских активистов. 10 октября 2016 года боевик SERB Александр Петрунько и покровительствующий этой группировке депутат столичного района Замоскворечье Игорь Брумель избили дежурившего там активиста Надира Фатова (Фаттяхетдинова). Фатов получил перелом носа. Также у него было разбито лицо.

Между тем полицейские задержали не боевиков, а пострадавшего. Фатова доставили в ОП "Китай-город". Силовики отказывались вызывать оппозиционеру скорую помощь. Врачей к нему допустили лишь примерно через два часа после задержания.