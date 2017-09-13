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Мемориальная доска политику Борису Немцову может быть установлена внутри подъезда его дома, при этом закон не будет нарушен. Об этом заявил представитель московской мэрии, сообщает Интерфакс.

"Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома - это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда", - сказал представитель столичных властей.

7 сентября на доме 3 по Малой Ордынке установили мемориальную табличку с надписью: "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015". Ее проект разработал ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс.

21 августа муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было. Координатор проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко подчеркнул, что табличка установлена абсолютно законно. Кроме того, табличка закреплена крепко, и выломать ее можно только вместе "с большим куском дома", отметил он.

Между тем в столичном департамента культурного наследия назвали установку таблички незаконной. "По информации Москомнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички на доме, в котором проживал Борис Немцов, на согласование не поступало. Установка таблички была произведена без согласования, соответственно за самовольное возведение в Москве произведений физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. Самовольно установленные произведения подлежат демонтажу", - заявили чиновники. Марков в ответ заметил, что доска является частной собственностью жильцов, которую можно изъять только по суду.

Во вторник активисты прокремлевского движения SERB сняли табличку и отнесли ее в полицию. "Было подано заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску", - заявил лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич). На опубликованной фотографии он изображен с табличкой в руках вместе с бывшим муниципальным депутатом столичного района Замоскворечье Игорем Брумелем. На выборах 10 сентября Брумель занял в своем округе 11-е место и в муниципальное собрание не прошел.

Пархоменко заявил, что на активистов SERB подали заявление в полицию. "Конечно, у нас есть дубликат, и можно было бы его повесить на место хоть сегодня. Но жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность - и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу (а возможно и нанес имуществу ущерб). Будут требовать наказания виновных", - написал Пархоменко. Он также поздравил жителей Замоскворечья с тем, что они "избавились от подлецов в своем муниципальном собрании.

Между тем вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что мемориальная доска рано или поздно должна быть демонтирована, поскольку установлена самовольно, с нарушением городского законодательства. Чиновник подчеркнул, что собственники жилья не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, Печатников сказал: "Префектура, которая проводит рейды по выявлению таких незаконно установленных объектов, попросту не доехала до дома, где установили табличку Немцову".

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На месте его гибели стихийно возник мемориал. Люди приносили цветы, лампады, а также флаги и плакаты. Прозвучали предложения переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов мост. Мемориал неоднократно подвергался нападениям. 10 октября 2016 года боевик SERB Александр Петрунько и Брумель избили дежурившего там активиста Надира Фатова (Фаттяхетдинова). Фатов получил перелом носа. Также у него было разбито лицо.

15 августа на дежурящего на мосту активиста Ивана Скрипниченко напал неизвестный с криками "Так ты Путина не любишь?". Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой. Вызванные на мост полицейские нападавшего не нашли. Спустя неделю активист лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа Скрипниченко умер. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.