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Также: Право, Полиция, Криминал, Россия, Здоровье, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость SERB плеснул хвостом

Глава SERB: Полиция не имеет претензий к нам в связи с нападением на Навального
25.05.2017
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
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Полиция не имеет претензий к прокремлевскому движению SERB и его члену Александру Петрунько в связи с нападением на лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич).

"Мы тут не при делах. Сотрудники правоохранительных органов были удовлетворены ответом. Правда, взяли с нас подписку о неразглашении, — рассказал Бекетов. - Нас опросили, мы дали показания и больше нас не вызывали. Чтобы нас обвинять, нужно было предоставить более твердые доказательства".

Сам Навальный никак не прокомментировал слова Тарасевича. "МВД следит, чтобы каждая провокация SERB прошла успешно. Это группировка, напрямую связанная с центром "Э", - сказал лидер движения "Солидарность" Илья Яшин.

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией недалеко от центра Москвы было совершено нападение на Навального. Преступник плеснул политику в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом.

Навальный получил химический ожог правого глаза средней степени. Глаз потерял 80 процентов зрения. 9 мая в Барселоне Навальному прооперировали глаз. Как писал политик, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

1 мая пользователи соцсетей опознали Петрунько как непосредственного исполнителя преступления. Кроме того, снимавшего нападение опознали как еще одного активиста SERB Алексея Кулакова.

На следующий день Навальный заявил, что расследование нападения на него "совсем не ведется" официальными структурами. "Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден, - отметил политик. - Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время скрыться, договориться, уничтожить улики и следы".

4 мая стало известно, что по факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. Дознание ведет полиция. По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, не уточнялось.

В тот же день РБК сообщил, что полиция проверяет боевиков SERB, уличенных оппозиционерами в причастности к преступлению. Бекетов рассказал, что его и других боевиков вызвали по телефону для дачи объяснений. Между тем лидер SERB отрицал причастность участников движения к нападению. Он настаивал, что Петрунько за два дня до инцидента выехал из Москвы в аннексированный Крым.

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25.05.2017
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