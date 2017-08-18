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новость Теракт в Барселоне: названы имена подозреваемых

18.08.2017
Муса Укабир, Саид Аалла, Мохаммед Хичами и Юнес Абуйаакуб. Кадр видео с YouTube-канала EL PAIS
Муса Укабир, Саид Аалла, Мохаммед Хичами и Юнес Абуйаакуб. Кадр видео с YouTube-канала EL PAIS
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Названы имена четверых подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне, их разыскивает полиция. Это мужчины в возрасте от 17 до 24 лет, пишет El Pais со ссылкой на внутренние документы полиции. В числе разыскиваемых и Муса Укабир, предположительно управлявший грузовиком, который сбил сотню пешеходов на бульваре Рамбла.

По предварительным данным, Укабир был опознан в числе убитых при перестрелке в Камбрильсе. Предположительно он украл документы у своего старшего брата Дрисса Укабира, жителя Риполя, чей паспорт был найден в фургоне на месте преступления. Накануне Укабир-старший явился в полицию и заявил о потере документов, после чего был задержан.

Другие предполагаемые преступники, находящиеся в розыске, - уроженцы Марокко 19-летний Саид Аалла, 20-летний Юнес Абуйаакуб и 24-летний Мохаммед Хичами. Они проживают в муниципалитетах Риполь и Рибес-де-Фресер.

По делу о теракте уже задержаны четверо. Это Укабир-старший и еще один подозреваемый, задержанный в каталонском Альканаре, где за ночь до теракта в Барселоне произошел взрыв, а также два человека, задержанных в пятницу утром в Риполе. Как уверждает газета, задержанный в Альканаре раньше жил в Мелилье, испанском анклаве в Северной Африке на границе с Марокко. Про двух других подозреваемых ничего не известно. По сведениям правоохранителей, всего в террористической ячейке, готовившей атаку, состояли 12 человек, включая убитых в Камбрильсе.

В четверг около 17 часов на Рамбле, главной пешеходной улице Барселоны, белый фургон Fiat проехал на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. В результате теракта погибли 13 человек, 119 получили ранения. Среди пострадавших граждане 34 государств.

В ночь на патницу на пятницу в каталонском городе Камбрильс к югу от Барселоны пятеро террористов на минивэне Audi попытались врезаться в пешеходов на улице. Полицейские застрелили на месте четверых нападавших, еще один был ранен и умер в больнице. В результате нападения были ранены восемь человек, в том числе двое полицейских. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

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18.08.2017
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