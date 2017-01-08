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новость В Иерусалиме грузовик врезался в толпу людей

08.01.2017
На месте теракта в Иерусалиме. Фото: @ynetnews
На месте теракта в Иерусалиме. Фото: @ynetnews
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В Иерусалиме грузовой автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Как передает NEWSru Israel, инцидент произошел в туристическом районе Армон ха-Нацив.

По данным медиков, погибли четверо. Пострадали 15 человек, несколько были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Водителя грузовика застрелили полицейские. По некоторым данным, за рулем машины находился палестинец.

Свидетели утверждают, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь. Полиция блокировала место происшествия.

В полиции квалифицировали произошедшее как теракт.

С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина автомобиль наехал на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

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08.01.2017

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