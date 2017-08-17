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Испанская полиция задержала Дриса Укабира, арендовавшего фургон для теракта в Барселоне. Второй преступник был застрелен. Об этом сообщает La Vanguardia.

По сведениям газеты, перестрелка, во время которой был убит второй подозреваемый, произошла в пригороде Барселоны Сан-Жуст-Десверн. Личность убитого не раскрывается. Он пытался прорваться на машине через полицейский кордон.

Как пишет El Periodico, Укабир был задержан в районе Манлео возле арендованного им фургона, на котором террорист собирался скрыться с места преступления. При нем был найден флаг берберов.

Укабир - уроженец французского Марселя, он имеет вид на жительство в муниципалитете Риполь испанской провинции Жирона, уточняет El Independente. Известно, что Укабир сидел в тюрьме города Фигерас в Жироне, откуда освободился в 2012 году. В Фейсбуке он состоял в нескольких группах, посвященных исламу. Кроме того, он был подписан на сообщество "Испанцы-добровольцы против ИГИЛ".

В результате теракта на Рамбле, главной пешеходной улице Барселоны, в четверг вечером погибли как минимум 13 человек, около 50 ранены, из них 10 в тяжелом состоянии. Белый фургон проехал на большой скорости около 600 метров, сбивая пешеходов. Водитель скрылся с места преступления. Сколько человек было в машине, неизвестно. Первоначально сообщалось, что один или двое террористов укрылись в одном из кафе на Рамбле и, возможно, захватили заложников. Полиция оцепила заведение. Затем выяснилось, что подозреваемых там нет. Очевидцы слышали стрельбу на рынке Бокерия, расположенном на Рамбле.

Cообщалось, что полиция разыскивает мужчину ростом 170 сантиметров в белой рубашке в голубую полоску. В том автомобиле, который использовался при теракте, был найден испанский паспорт.

Теракты с наездами грузовиков происходят в Европе последние два года. 14 июля прошлого года в Ницце 31-летний Мухамед Бухлель - уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, - во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, 202 попали в больницы.

19 декабря прошлого года в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

Похожий теракт был совершен в центре Лондона вечером 3 июня. На Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки. Жертвами атаки стали семь человек, не менее 36 получили ранения. Как сообщалось, ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Полиция установила личности участников теракта, это были выходцы из Марокко, Пакистана и Ливии.

19 июня в Лондоне один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу возле мечети на севере города. Преступник, 48-летний местный житель, действовал из ненависти к мусульманам.

22 марта в Лондоне 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу на Вестминстерском мосту. Погибли четверо, были ранены около 40 человек. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Террорист был застрелен.

7 апреля днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу. Погибли четыре человека. Полиция задержала двоих подозреваемых, одним из них оказался гражданин Узбекистана, личность второго не раскрывалась.

14 августа в городке Сет-Сор недалеко от Парижа водитель совершил намеренный наезд на открытую веранду пиццерии. В результате погибла 13-летняя девочка, еще 13 человек пострадали. Водитель был сразу же задержан. Французская полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства.