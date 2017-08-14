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В городке Сет-Сор недалеко от Парижа водитель совершил намеренный наезд на открытую веранду пиццерии, сообщает BFM TV. Погибла 13-летняя девочка. Ранены 13 человек, из них пятеро в критическом состоянии.

Сет-Сор расположен в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от столицы.

Трагедия произошла в понедельник вечером. Преступника сразу же задержали. Его имя не раскрывается. По предварительным данным, молодой человек совершил наезд с целью самоубийства. Прокуратура не квалифицирует случившееся как теракт.

Как рассказала одна из женщин, находившихся на веранде, в пиццерии было около 20 человек. Автомобиль протаранил ресторан вплоть до барной стойки и сбил всех, кто был на веранде. Затем водитель попытался дать задний ход, но какой-то человек помешал ему, остановив сзади. Свидетельница подтвердила, что наезд был намеренным.

14 июля прошлого года был совершен теракт в Ницце с использованием грузовика. 31-летний Мухамед Булель - уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, - во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы.

С тех пор во Франции было совершено еще несколько терактов с ипользованием автомобилей.