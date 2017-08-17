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В центре Барселоны совершен теракт: на главном пешеходном бульваре Рамбла фургон въехал в толпу. Как передает La Vangardia, белая машина на большой скорости сбила несколько десятков пешеходов. Погибли как минимум 13 человек, сообщает El Mundo со ссылкой на местную полицию. При этом официально подтверждена гибель только одного человека. Раненых больше 30.

Очевидцы сообщали, что в районе расположенного на бульваре рынка Бокерия слышна стрельба.

Террорист укрылся в одном из кафе на Рамбле, по некоторым данным - в турецком ресторане Luna de Istanbul. Ряд источников сообщал, что вооруженных мужчин в кафе двое, они могли захватить заложников. Полиция окружила заведение, район оцеплен.

По словам очевидцев, фургон двигался зигзагами со скоростью около 80 километров в час и проехал примерно 600 метров, стараясь сбить как можно больше пешеходов. Водитель бросил машину и убежал с места преступления. Правоохранители не знают о мотивах преступника, сообщает Grasswire.

Сообщалось, что полиция разыскивает мужчину ростом 170 сантиметров в белой рубашке в голубую полоску. Кроме того, правоохранители ищут второй фургон, арендованный террористом, чтобы скрыться. В том автомобиле, который использовался при теракте, был найден испанский паспорт. На чье имя был выдан документ, не сообщается. Неизвестно, сколько человек было в первом фургоне.

Как сообщает "20 minutos" со ссылкой на полицию, фургон арендовал мужчина по имени Дрисс Укабир. Издание опубликовало его фотографию. Был ли именно он за рулем автомобиля, въехавшего в толпу, не уточняется.

Теракты с наездами грузовиков на людей происходят в Европе последние два года. 14 августа в городке Сет-Сор недалеко от Парижа водитель совершил намеренный наезд на открытую веранду пиццерии. В результате погибла 13-летняя девочка, еще 13 человек пострадали. Водитель был сразу же задержан. Французская полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства.

19 июня в Лондоне один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу возле мечети на севере города. Преступник, 48-летний местный житель, был сразу же задержан прихожанами мечети, его передали полиции. Он действовал из ненависти к исламу. Перед наездом водитель кричал: "Я хочу убить мусульман".

Похожий теракт был совершен в центре британской столицы вечером 3 июня. На Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки. Жертвами атаки стали семь человек, не менее 36 получили ранения. Как сообщалось, ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Полиция установила личности участников теракта, это были выходцы из Марокко, Пакистана и Ливии.

7 апреля днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу. Автомобиль, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Его угнали, пока водитель разгружал товар. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на улицу Дроттнинггатан, снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре. После этого грузовик врезался в витрину торгового центра Ahlens. Полиция задержала двоих подозреваемых, одним из них оказался гражданин Узбекистана, личность второго не раскрывалась.

22 марта в Лондоне 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу на Вестминстерском мосту. Погибли четверо, были ранены около 40 человек. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Террорист был застрелен.

19 декабря прошлого года в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

14 июля 2016-го в Ницце 31-летний Мухамед Бухлель - уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, - во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, 202 попали в больницы.