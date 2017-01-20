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Также: Террор, Происшествия

новость В Мельбурне автомобиль протаранил толпу: есть жертвы

20.01.2017
Автомобиль врезается в толпу на улице Мельбурна. Кадр видео
Автомобиль врезается в толпу на улице Мельбурна. Кадр видео
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В Мельбурне неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих. Как передает телеканал 9News Melbourne, по словам представителя городской полиции, как минимум три человека погибли и более 20 пострадали.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времен, когда в офисах деловой части второго по величине города Австралии наступает обеденный перерыв. По словам очевидцев, находившийся за рулем человек вел ее хаотично, часто менял направление движения и не подчинялся приказам полиции остановиться.

Человек, управлявший автомобилем, задержан. По словам полиции, злоумышленник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей. При задержании он открыл огонь по полицейским.

По словам исполняющего обязанности комиссара полиции штата Виктория Стюарта Бейтсона, власти не квалифицируют произошедшее как теракт, однако полагают, что злоумышленник намеренно направил автомобиль в толпу.

8 января в Иерусалиме грузовой автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Инцидент произошел в туристическом районе Армон ха-Нацив. Погибли четверо, пострадали 15 человек, несколько были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Водителя грузовика застрелили полицейские. Сообщалось, что за рулем машины находился палестинец.

19 декабря 2016 года в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

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20.01.2017

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