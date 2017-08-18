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новость Финский нож

Нападение с ножом в Финляндии: один погибший
18.08.2017
После нападения в Турку. Фото: yle.fi
После нападения в Турку. Фото: yle.fi
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В центре финского города Турку мужчина ударил ножом нескольких прохожих, в результате как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает Reuters.

Как сообщает телекомпания Yle, один или два человека пострадали на площади Пуутори, там же произошло убийство, еще несколько прохожих были ранены на площади Кауппатори. В районе были слышны выстрелы.

Полицейские применили огнестрельное оружие против преступника, он получил ранение в ногу. Затем злоумышленник был задержан. О его личности ничего не известно.

Как сообщается в твиттере полиции Финляндии, правоохранители разыскивают сообщников нападавшего. В районе площадей Пуутори и Кауппатори проводится спецоперация. Полиция проверяет отправляющиеся из города поезда и автобусы, пишет The Turun Sanomat.

Правоохранители призвали жителей Турку покинуть центр города.

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18.08.2017
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