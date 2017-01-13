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Также: Катастрофы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Елизавета Глинка

новость Елизавету Глинку опознали среди жертв катастрофы Ту-154 Минобороны

13.01.2017
Елизавета Глинка. Фото с сайта spravedlivo-online.ru
Елизавета Глинка. Фото с сайта spravedlivo-online.ru
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Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (доктор Лиза) опознали по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154 Минобороны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

"Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Информация о похоронах Глинки появилась и на сайте президентского Совета по правам человека. Церемония, уточняется в сообщении, начнется в 10:00. Похоронят Глинку на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фонд "Справедливая помощь" Глинка создала в 2007 году. Организация оказывает помощь умирающим онкологическим больным, малоимущим и бездомным. Волонтеры фонда оказывают юридическую и медицинскую помощь нуждающимся, раздают им еду и лекарства.

В 2016 году Глинка посещала территорию Сирии с гуманитарной миссией, занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания помощи гражданскому населению.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и Елизавета Глинка. Все они погибли.

Накануне стало известно, что эксперты не нашли следов взрыва на борту разбившегося лайнера или следов его поражения боевой ракетой. Специалисты НИИ ФСБ по поручению военных следователей проверяли извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа самолета. Исключив террористическую версию катастрофы, специалисты сосредоточились на ошибке, возможно, допущенной экипажем самолета.

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13.01.2017

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