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Эксперты не нашли следов взрыва на борту разбившегося Ту-154 Минобороны. Как пишет "Коммерсант", также не были обнаружены следы боевого поражения лайнера ракетой.

По данным издания, эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ по поручению военных следователей проверили извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа самолета на наличие следов взрывчатки, осколков бомб, а также характерных пробоин от взрыва. Свидетельств теракта или обстрела самолета земли в результате проверки обнаружено не было.

Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

В итоге не было обнаружено ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли. Отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на ошибке, возможно, допущенной экипажем самолета. По данным очевидцев, он не падал, а плавно снижался к поверхности воды, а нос машины при этом был "неестественно задран".

Террористическая версия крушения летящего в Сирию лайнера изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта (статья 263 УК).

В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 груза. В багажных отсеках самолета, как говорится в заметке, находились медикаменты и реквизит Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.