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Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, оказался разрушен. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник.

Состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного, параметрического, удовлетворительное. Их расшифровка проводится в Москве.

Основные поисковые работы в акватории Черного моря завершены. Группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону крушения лайнера. По словам источника, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.

По данным источника Интерфакса, на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. "Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", - отметил собеседник агентства.

Источник РИА "Новости" утверждает, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву.

Собеседник добавил, что комиссия изучает несколько версий причин крушения, среди которых некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотов, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Источник Интерфакса в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС считает, что катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.