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новость Найден черный ящик рухнувшего в море Ту-154

27.12.2016
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
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На месте крушения Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружен основной черный ящик. Как передает Интерфакс, ссылаясь на источник в оперативном штабе, параметрический самописец уже поднят на поверхность.

"Его состояние визуально хорошее. Сегодня же будет доставлен в Москву на расшифровку", - сказал источник.

Местонахождение второго "черного ящика" также установлено. По словам собеседника агентства, он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время.

О том, что водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения, ранее рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

По данным экстренных служб, в районе крушения самолета также найдены тела трех погибших и "большое количество останков". Всего, по данным Минобороны, по состоянию на утро вторника в районе крушения обнаружено 16 тел и 156 фрагментов тел погибших.

В качестве приоритетной версии причин катастрофы на данный момент рассматривается попадание посторонних предметов в двигатель самолета.

Между тем, как писал накануне "Коммерсант", лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Версия строится на показаниях единственного очевидца катастрофы, наблюдавшего происходящее с моря.

По данным близких к расследованию источников издания, очевидец, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находился в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным: Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

В понедельник стало известно, что ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154. Первая из них - попадание посторонних предметов в двигатель самолета. Вторая - заправка двигателей некачественным топливом, из-за которого они потеряли мощность и отказали. Третья версия - ошибка пилотирования. Наконец, четвертая - техническая неисправность самолета.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявил, что версия теракта в качестве основных не рассматривается.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

Комментарии 30 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.12.2016

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