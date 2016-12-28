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На месте крушения Ту-154 у берега Сочи обнаружено более полутора тысяч обломков. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в силовых структурах. "Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к утру среды водолазы обнаружили и подняли на поверхность тела еще двух погибших. "Найдены и подняты еще два тела. Таким образом, всего обнаружено 15 тел погибших, 13 из них доставлены в Москву", - сказал источник. Кроме того, по его словам, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел.

Также источники сообщили, что два бортовых самописца, расположенных в хвостовой части разбившегося Ту-154, пока не подняты из воды. "Основные усилия водолазов сейчас сосредоточены на обследовании хвостовой части и хвостового оперения самолета, где находятся параметрические самописцы", - сказал собеседник агентства.

Найденный и доставленный в Москву первый речевой самописец все еще расшифровывается. По словам источника, близкого к расследованию, процесс может продлиться до нескольких недель в зависимости от состояния ленты.

Между тем, по данным LifeNews, специалистам уже удалось восстановить запись переговоров пилотов. Разговор заканчивается словами: "Закрылки, сука!". Затем якобы звучит крик: "Командир, мы падаем".

Версию с отказом закрылков подтвердил и близкий к расследованию источник "Коммерсанта". По словам собеседника издания, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

При этом, по мнению опрошенных изданием специалистов в области авиации, неуборка закрылков является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах.

По словам экспертов, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты тут же докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.