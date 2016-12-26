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ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154 Минобороны над Черным морем близ Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Первая версия - попадание посторонних предметов в двигатель самолета. Вторая - заправка двигателей некачественным топливом, из-за которого они потеряли мощность и отказали. Третья версия - ошибка пилотирования. Наконец, четвертая - техническая неисправность самолета.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявил, что версия теракта в качестве основных не рассматривается.

Вечером в понедельник Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в оперативном штабе поисковой операции передал, что из моря извлечены останки около 80 жертв катастрофы. Эта информация, однако, сомнительна, поскольку по состоянию примерно на 17 часов были найдены тела лишь 13 погибших, причем 11 тел - еще накануне. Можно предположить, что речь идет не о трупах, а об их фрагментах. В частности, ТАСС вечером писал, что найдены около 70 фрагментов тел.

Также сообщалось, что среди трупов, обнаруженных 26 декабря, оказалось тело командира Ту-154 Романа Волкова. Как утверждалось, его опознали на месте по знакам отличия на униформе.

По данным РИА "Новости", опознана также еще одна погибшая. Это Оксана Бадрутдинова, помощница начальника департамента Минобороны Антона Губанкова. Шеф Бадрутдиновой также находился на борту самолета. Он известен, в частности, как автор текста песни "Вежливые люди", посвященной оккупации Крыма.

Минобороны официально не сообщает, кто именно из жертв катастрофы опознан, ссылаясь на соображения этического характера.

Столичные власти пообещали выплатить семьям москвичей, погибших в катастрофе, по 1 миллиону рублей.

Между тем ведущий солист хора ансамбля им. Александрова Александр Тощев сообщил, что ближайшие концерты коллектива отменены и следующее выступление состоится не раньше чем через месяц.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.