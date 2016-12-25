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Также: Катастрофы, Россия, Ближний Восток, Война, Происшествия, Политика, Мир | Персоны: Елизавета Глинка, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин

новость Гибель ансамбля

Над Черным морем потерпел катастрофу летевший в Сирию Ту-154 Минобороны
25.12.2016
Ту-154 Минобороны перед вылетом из Чкаловского. Фото с ФБ-страницы Евгения Толстова
Ту-154 Минобороны перед вылетом из Чкаловского. Фото с ФБ-страницы Евгения Толстова
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Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны Ту-154 потерпел катастрофу над Черным морем после вылета из Сочи, сообщает ТАСС.

На борту, по данным Минобороны, находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В числе пассажиров были восемь военных, два гражданских чиновника, 64 артиста ансамбля им. Александрова, летевшие давать новогодний концерт российским летчикам на авиабазе Хмеймим, по трое сотрудников Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В числе пассажиров упоминаются начальник управления культуры военного ведомства Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова генерал Валерий Халилов.

Около 9 утра мск источник в силовых структурах Краснодарского края сообщил, что 6 километрах от берега в Черном море найдены обломки самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно.

В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета. "В 5,5 километра от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 километра от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра ведомства.

По состоянию на 10 часов в Черном море было найдено тело одного погибшего. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, тело обнаружили в море в 6 километрах от береговой линии Сочи. Между тем источник агентства в экстренных службах рассказал об обнаружении уже нескольких тел.

Сообщалось также, что найдены документы одного из сотрудников Первого канала, летевших на Ту-154.

Самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский и направлялся в Сирию, в Сочи совершил посадку для дозаправки. Лайнер вылетел из Сочи в 5:20 мск, а в 5:40 связь с ним была потеряна, отметка самолета пропала с радаров.

Министр обороны Сергей Шойгу организовал по видеоконференцсвязи совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны и других федеральных ведомств.

В Сочи вылетела комиссия во главе с замглавы Минобороны Павлом Поповым.

После пропажи самолета с радаров об инциденте было сообщено Владимиру Путину. "Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Позже Шойгу доложил Путину о ходе поисково-спасательных работ.

Источник в экстренных службах сообщил Интерфаксу, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал. "У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", - заметил собеседник агентства.

Сочинский гарнизонный отдел СКР возбудил дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой составляет до семи лет колонии. По распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дело сразу же было передано в центральный главк ведомства. В Сочи направились следователи из Москвы.

Т-154 производился серийно с 1970 по 1998 год. С 1998 по 2013 годы велось мелкосерийное производство самолетов Ту-154М. В феврале 2013 года самарский завод "Авиакор" выпустил последний самолета этого типа, который приобрело Минобороны.

Самолет Ту-154 уже практически не используется гражданской авиацией. На нем перевозят пассажиров только авиакомпании "Алроса" и "Белавиа". Последняя собирается отказаться от использования Ту-154 до конца года.

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25.12.2016

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