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Предварительный анализ записей одного из черных ящиков Ту-154 Минобороны указывает на то, что приоритетной версией катастрофы является ошибка пилотирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный "осведомленный источник".

Каких-либо подробностей собеседник агентства не привел. Официально эта информация не подтверждена.

Между тем лишь несколько ранее Интерфакс, ссылаясь на другой источник - в штабе поисковых работ, - передавал, что причиной крушения, также по предварительным данным, стала техническая неполадка. "На борту рассогласованно сработали закрылки, - пояснил информатор. - В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился".

Причина нештатной работы закрылков пока не установлена, добавил собеседник Интерфакса.

Эта информация официального подтверждения также не получила.

Позже во вторник РИА "Новости" сообщило со ссылкой на Минобороны, что первичный анализ записей черного ящика "позволил сузить перечень причин крушения". Однако какие именно версии остались в списке, не уточнялось.

Об обнаружении основного бортового самописца Ту-154 военное ведомство сообщило утром во вторник. Днем глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, рассказал, что в исследовательском центре ВВС в подмосковных Люберцах приступают к расшифровке записей черного ящика.

Между тем около 18 часов стало известно об обнаружении еще двух черных ящиков самолета. Сообщалось, что самописцы находятся в приемлемом состоянии и расшифровка их записей возможна.

В понедельник ФСБ заявила о четырех основных версиях катастрофы. Одной из них называлась как раз ошибка пилотирования. В качестве остальных трех рассматривались технические эксцессы: попадание посторонних предметов в двигатель, заправка двигателей некачественным топливом, из-за которого они потеряли мощность и отказали, а также неисправность самолета.

Утром во вторник одни СМИ писали, что приоритетной версией является именно попадание в двигатель посторонних предметов, тогда как другие называли наиболее вероятной ошибку пилотов.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

По состоянию на утро вторника из моря извлекли 16 тел и 156 фрагментов тел погибших.