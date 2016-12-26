Реклама

Минобороны увеличило группировку сил на месте крушения Ту-154 в районе Сочи. Как передает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы военного ведомства, сейчас на месте катастрофы работают 3,5 тысячи человек, поисково-спасательные работы проводятся в три смены.

По данным военного ведомства, к поисково-спасательной операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик "Минеральные воды", водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами и прожекторными установками большой мощности".

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны в свою очередь сообщили, что самолет упал в шести километрах от берега. Это стало ясно после того, как специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, определив траекторию полета Ту-154. Поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Между тем, по информации министра транспорта Максима Соколова, часть останков погибших может находиться за границей соседних государств. "Прошу всех, задействованных в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска. Я связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, часть фрагментов самолета, останков может пересечь госграницу",- сказал Соколов на заседании правительственной комиссии.

По словам министра, в качестве основной версии катастрофы теракт не рассматривается. "Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссии Министерства обороны", - сказал Соколов.

Первый самолет с телами десяти погибших уже вылетел в Москву. Опознание и генетическая экспертиза будут проводиться специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны. Всего за сутки спасателям удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента лайнера.

Накануне вечером источник Интерфакса в спецслужбах сообщил, что посадка в Адлере не была запланированной. "Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись. Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", - сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.

Авиакатастрофа с самолетом Минобороны произошла утром 25 декабря - лайнер пропал с радаров через две минуты после вылета из Адлера. На борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.