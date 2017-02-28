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Более четверти опрошенных россиян, 26 процентов, заявили, что испытывают потребность в продовольственных картах, сообщает ВЦИОМ. Исходя из доходов своей семьи, на их получение рассчитывает 31 процент респондентов.

78 процентов опрошенных поддержали предложение ввести в России продовольственные карты для малоимущих граждан. При этом 62 процента опасаются, что будет слишком мало магазинов, в которых можно покупать товары по продовольственной карте, 56 - что число получателей карт будет максимально ограничено, а 52 - что продукты питания, которые можно будет купить по карте, скорее всего будут низкого качества.

Половина респондентов считает, что введение продовольственных карт приведет к росту взяточничества и коррупции. 46 процентов не верят, что карты достанутся действительно нуждающимся.

В неуважение и презрение окружающих к пользователям карт не верят 73 процента опрошенных, 24 придерживаются противоположной точки зрения.

В марте 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минпромторгу совместно с Минсельхозом, Минфином и Минтрудом подготовить предложения по внедрению программы адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам.

5 февраля прошлого года "Ведомости" сообщили, что Минпромторг разработал план запуска в России программы адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам. Старт программы был намечен на 2017 год. По предварительным расчетам, в первый год на нее должно было быть потрачено 140 миллиардов рублей. Из них собственно на субсидии пойдет 127,3 миллиарда, остальное - вспомогательные расходы. На 2018 год стоимость программы предварительно была определена в 214,2 миллиарда рублей.

Однако 30 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что старт программы будет отложен. "В 2018 году может быть", - ответил министр на вопрос, когда появятся продовольственные карточки.