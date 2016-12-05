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Правительство России установило прожиточный минимум по итогам третьего квартала 2016 года в размере 9 889 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Установленный уровень на 67 рублей меньше по отношению к предыдущему кварталу.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 678 рублей, для пенсионеров - 8 136 рублей, для детей - 9 668 рублей.

По итогам второго квартала прожиточный минимум в целом по России составлял 9 956 рублей, для трудоспособного населения - 10 722 рубля, для пенсионеров - 8 163 рубля, для детей - 9 861 рубль. За первый квартал 2016 года прожиточный минимум на душу населения составлял 9 776 рублей.

В середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что безработица в России сохраняется на уровне 2015 года, но реальные доходы населения уменьшились. "Экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли", - сказал Медведев.

До этого глава Минтруда Максим Топилин заявил, что возврат доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.