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Поддельное письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова немецкий актер Ларс Айдингер опубликовал после звонка российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Об этом сообщается в твиттере Вована.

По словам пранкеров, вечером 3 сентября они поговорили по телефону с Айдингером от имени Серебренникова и попросили его разместить письмо у себя на странице. Лексус и Вован попросили Айдингера указать, что письмо было передано ему режиссером в Берлине лично в руки. Вести.Ру опубликовали аудиозапись разговора пранкеров с актером.

Вечером 3 сентября Айдингер опубликовал в своем Инстаграме полученный от пранкеров текст на английском языке с хэштэгом #freekirill. Позже актер удалил этот текст.

Автор текста настаивает на своей невиновности и призывает "не поддаваться на провокации некоторых политических аферистов, которые пытаются сделать деньги на любой истории, которую можно использовать для дискредитации властей".

"После возбуждения уголовного дела я слышал различные измышления относительно себя, - говорится далее в документе. - Я даже получил от президента Украины Петра Порошенко предложение возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я признателен за такое внимание к моей персоне, но хочу сказать, что я не намерен уезжать. Я не политик. Я режиссер. Я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-либо грязных интересах".

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов расценил опубликованный документ как провокацию. "Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было, - заверил юрист. - Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году".

Пранкеры Вован и Лексус известны своими провокациями. Так, в марте 2016 года они передали адвокату Марку Фейгину поддельное письмо от имени Порошенко, которое он якобы отправил находящейся в СИЗО украинской летчице Надежде Савченко. Вован и Лексус признали, что одной из их целей было признание Савченко своей вины. "С этой задачей, скажем так, мы не справились, но шансы были, и шансы оставались до той поры пока мы себя не рассекретили", - сказал Лексус.

Фейгин тогда заявил, что пранкеры - "это лишь фасад очень серьезной, крупной спецоперации, проведенной спецслужбами, Кремлем" с целью дискредитации Савченко и ее защиты. "Сейчас у меня есть сведения о том, как в связи с этой историей велось наружное наблюдение за адвокатами, чиновниками, родственниками, как прослушивались телефоны, как маневрировалась ситуация с передачей этого черновика. Вся "начинка" соответствовала большой, масштабной спецоперации", - отметил адвокат.