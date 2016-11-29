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новость Кто заказывает музыку

В Москве задержаны композитор Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов
29.11.2016
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
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В Москве полиция задержала композитора, лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар, представляющая интересы Трунова.

По словам адвоката, музыкант и юрист должны были подписать мировое соглашение с российским певцом Филиппом Киркоровым. "Трунов и Маруани поехали в Сбербанк на Покровке встречаться с Киркоровым для подписания соглашения, но там их ждала полиция и адвокат Киркорова Александр Добровинский - сказала Айвар. - Я думаю, это было специально подстроено. Киркоров мог написать заявление о вымогательстве".

При этом у Айвар есть доказательства, что Киркоров согласился уладить спор в досудебном порядке. "У нас есть переписка с Киркоровым, где он обещает выплатить компенсацию", - отметила адвокат.

В свою очередь, Добровинский сообщил, что задержание Трунова и лидера Маруани связано с заявлением Киркорова. "Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани 1 миллиона евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации", - сказал адвокат. По его словам, в настоящее время он находится на месте задержания Трунова и Маруани, которые в ближайшее время будут допрошены по данному факту.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что по заявлению Киркорова начата доследственная проверка. "Задержанных на данный момент нет. Официально человек не является задержанным, пока не составлен протокол о задержании", - отметили в пресс-службе.

Конфликт музыкантов связан с нарушением авторских прав. Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате в песне "Жестокая любовь". Согласно заключению экспертов, эта композиция - переработанная версия песни Маруани Symphonic Space Dream.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это отрицал и утверждал, что никаких договоренностей не было.

21 сентября Адвокатская палата Московской области лишила Трунова статуса адвоката за нарушение им норм профессиональной этики.

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29.11.2016

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