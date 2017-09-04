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новость Опубликовано письмо, якобы написанное Серебренниковым на случай ареста

04.09.2017
Ларс Айдингер в роли Николая II. Кадр фильма "Матильда"
Ларс Айдингер в роли Николая II. Кадр фильма "Матильда"
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Немецкий актер Ларс Айдингер поместил в своем Инстаграме текст на английском языке, являющийся, по его словам, письмом режиссера Кирилла Серебренникова, которое тот передал ему во время последнего приезда в Германию и попросил опубликовать в случае своего ареста. Публикацию актер сопроводил хэштэгом #freekirill.

Автор текста настаивает на своей невиновности и призывает "не поддаваться на провокации некоторых политических аферистов, которые пытаются сделать деньги на любой истории, которую можно использовать для дискредитации властей".

"После возбуждения уголовного дела я слышал различные измышления относительно себя, - далее говорится в документе. - Я даже получил от президента Украины Петра Порошенко предложение возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я признателен за такое внимание к моей персоне, но хочу сказать, что я не намерен уезжать. Я не политик. Я режиссер. Я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-либо грязных интересах".

Почему письмо было опубликовано лишь вечером 3 сентября, почти через две недели после отправки Серебренникова под домашний арест, Айдингер не пояснил. Также непонятно, когда немецкий актер мог получить от Серебренникова письмо. Уже в конце мая, после первых обысков по делу "Седьмой студии", у режиссера, несмотря на то что на тот момент он имел лишь статус свидетеля, изъяли загранпаспорт. Таким образом, после известия о возбуждения дела за рубеж Серебренников выезжать не мог.

В числе актерских работ Айдингера - роль Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда".

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04.09.2017
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