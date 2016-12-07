Реклама

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению певца Филиппа Киркорова, обвинившего французского композитора Дидье Маруани в вымогательстве. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил юрист Игорь Трунов.

"Главное следственное управление МВД по Москве уведомило нас, что в возбуждении уголовного дела по заявлению Киркорова о вымогательстве отказано", - сказал Трунов.

По словам представителя Маруани, он и его доверитель в свою очередь "написали заявление о проведении проверки и решении вопроса о возбуждении дела в отношении Киркорова о заведомо ложном доносе".

По словам Трунова, в среду в Главном следственном управлении МВД ему вернут изъятые у Маруани, переводчика и самого юриста вещи. "Также сообщили, что следователь Денис Зверев принесет нам извинения", - добавил Трунов.

Вечером 29 ноября Маруани и Трунов были задержаны в офисе Сбербанка на Покровке. Музыкант и юрист должны были подписать мировое соглашение с Киркоровым, однако в Сбербанке их ждала полиция и адвокат российского певца Александр Добровинский.

"Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани 1 миллиона евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации", - заявил Добровинский. Около трех часов ночи Маруани отпустили из ОВД "Басманное", проведя с ним беседу. При этом полицейские принесли ему извинения, но не вернули изъятый телефон.

Конфликт музыкантов связан с нарушением авторских прав. Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате в песне "Жестокая любовь". Согласно заключению экспертов, эта композиция - переработанная версия песни Маруани Symphonic Space Dream.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако Добровинский это отрицал и утверждал, что никаких договоренностей не было.

Во вторник ТАСС сообщил со ссылкой на Добровинского, что переписку с Маруани от лица Киркорова вели пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Позже Вован подтвердил, что говорил с Маруани от лица Киркорова, после чего стороны уже напрямую согласовали детали встречи и конкретную сумму.