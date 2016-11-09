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Плата за Крым - событие масштабное. Это не только разрыв человеческих связей с бывшими братьями. Не только санкции, которые сперва прилетели за аншлюс, а потом стали расширяться наподобие Вселенной. Не только политическая изоляция и экономические невзгоды, грозящие обернуться катастрофой. Не только холодная война с ее бесконечно мрачными перспективами. В преступлении заложено наказание, у возмездия своя логика, и проявляется это по-разному. Порой самым неожиданным образом. В самых неожиданных местах.

Например, в нижней и верхней палатах российского парламента, где с недавних пор заседают новые наши граждане, понаехавшие с того полуострова, который вернулся в родную гавань. Понятное дело, они тут же украсили собой санкционный список, если раньше в нем не значились. Однако это было еще полбеды.

Истинное горе случилось, когда некоторые из них, приземлившись в Москве и окончательно осознав себя депутатами, заговорили.

Скажем, Наталья Поклонская уже успела и на Матильду Кшесинскую, бесстыдницу, накатать донос в Генпрокуратуру, и Бориса Годунова, сочинившего "Горе от ума", спутать с Александром Суворовым, одним из соавторов гимна Советского Союза. Теперь, пишут, она "с удовольствием" сходит на этот спектакль, воспользовавшись приглашением, но пьеса почему-то называется "Русское горе", возникает путаница, и как бы Наталья Владимировна не вчинила иск театру. Ясно же, что налицо фальсификация истории, а также школьного курса литературы. И кто там, простите, сужденья черпает из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма, какие судьи? При том что Крым всегда был наш и даже бывшие братья-фашисты не сумели его покорить.

О чем, кстати, напоминает Ольга Ковитиди, еще одна крымчанка, сенатор. Юрист типа Поклонской, она разработала законопроект об учреждении в России нового праздника - "Дня верности присяге". Отмечать его предлагается 5 января, поскольку именно в этот день в 1992 году, по словам Ковитиди, "черноморцы нашего Краснознаменного Черноморского флота под Андреевским флагом отказались... принимать присягу другому государству - Украине". Моряки, как можно понять, после этого упорно отклоняли все соглашения, подписанные РФ и закреплявшие Крым в границах Украины, и так простояли до весны 2014 года, до победы.

Впрочем, у этого законопроекта уже есть история. Поначалу, если верить официальнейшему из наших информационных агентств (а как ему не поверить?) Ольга Федоровна озаботилась проблемой "обеспечения единства русского народа". В связи с чем то ли пообещала внести, то ли внесла законопроект "О необходимости наличия единой идеологии в России", который, однако, то ли не вписался в базу данных нижней палаты, то ли его оттуда спешно выписали. Причем таинственный этот документ уже в целом одобрила Татьяна Москалькова, чья работа в должности омбудсмена вроде должна сводиться к защите граждан от посягательств на их права и конституционных статей прямого действия от покушений, но вот не сводится. Творческий подход преобладает. Однако пару часов спустя концепция поменялась и Ковитиди сообщила, что ее не так поняли.

Похожая история приключилась и с Поклонской. Ее чуть ли не оклеветали, когда со ссылкой "сразу на двух собеседников во фракции ЕР" прошла информация, что бывшего прокурора настоятельно попросили закрыть рот. То есть "на ближайшее время воздержаться от любой медийной активности". Поскольку яркие ее выступления наносят огромный вред той партии, которой вроде уже невозможно навредить. Правда, в "Единой России" эти слухи опровергли, и сама Наталья Владимировна выразила горестное недоумение, отвечая на прямо заданный вопрос, но как не поверить слухам?

Невозможно не поверить, поскольку иначе и быть не могло. Законопроект, недовнесенный сенатором Ковитиди, развивал идею, так понравившуюся президенту Путину. Мол, хорошо бы сочинить какую-нибудь юридическую новеллу про новую историческую общность - нерушимую российскую нацию. Ольга Федоровна, сенатор молодой, неискушенный, необученный, загорелась этой идеей, захотела всех опередить - и выдала парадоксальную реакцию. Насчет единой идеологии, прямо запрещенной в Основном законе, но ведь способной так славно скрепить нацию! Незрелость Ковитиди выразилась еще и в том, что она заговорила про русскую нацию, словно никаких иных у нас нет и не нужно, и тут старшие товарищи схватились за головы. Они немедленно велели ей поправиться, и тогда на свет божий явились героические матросы. Все делалось в страшной спешке, потому они и явились.

Что же касается Поклонской, то она старших товарищей измучила уже до предела. Все-таки не над каждым единоросом хохочет в голос целая страна, а эта клоунесса, такая юная, свежая, искренняя, с ходу затмила самых знаменитых и отпетых. Вот ее и попросили хоть на время умолкнуть и прикрыть, что ли, свой фейсбук. Она и прикрыла, но ненадолго, всего на несколько часов, и это значит, что мы с ее старшими товарищами еще наплачемся. Кто от горя, кто от смеха.

Плата за Крым - событие масштабное, но это не всегда война, санкции, разрыв связей, гомерическое вранье агитпропа. Случаются и мелкие эпизоды, забавные сатирические сценки на фоне большой трагедии. Добрались до Москвы народные избранники, присоединенные вместе с полуостровом, дорвались до микрофонов, ну и доносят до нас одну по сути нехитрую мысль: мы депутаты, какой восторг! Они олицетворяют собой этот самый "крымнаш", и каждодневное позорище обретает новые образы, новые речи, новые законопроекты, новые запреты и литературные открытия. Как в прежние времена говорилось: смотрите, кто пришел! Смотрите, внимайте.