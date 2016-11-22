О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/tags/prison/m.256871.html
Также: Тюрьма, Акции протеста, Пытки, Право, Регионы, Россия, Общество, Политика

новость 10 заключенных тюрьмы в Саратовской области порезали себе предплечья

22.11.2016
Тюрьма в Балашове. Фото: 64.fsin.su
Тюрьма в Балашове. Фото: 64.fsin.su
Реклама

10 заключенных тюрьмы в городе Балашов Саратовской области порезали себе предплечья. Об этом сообщает "Интерфакс-Повожье" со ссылкой на региональное УФСИН. На сайте самого главка заявляется о "поверхностных порезах, не представляющих опасности для жизни и здоровья".

Акция протеста прошла в понедельник. Как утверждают фсиновцы, "действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, а также добиться послаблений режима содержания".

По информации УФСИН, всем участникам протеста оказана медицинская помощь, а на обстановку в тюрьме акция не повлияла.

Сообщается также, что в тюрьму прибыли чиновники областного главка ведомства, а также сотрудники областной прокуратуры и специализированной региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

Между тем "Версия-Саратов" опубликовала комментарий правозащитника Виктора Синаюка. Тот заметил, что еще не выяснил картину событий, однако подобные протесты случаются тогда, когда "беспредел администрации колонии (в данном случае - тюрьмы. - Ред.) становится очевидным".

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки). В соответствии со сложившейся практикой отбывание срока или его части в тюрьмах суды назначают по обвинениям в особо тяжких преступлениях. Согласно части 1 статьи 130 Уголовно-исполнительного кодекса в тюрьмы также могут быть переведены заключенные колоний, объявленные злостными нарушителями режима. По отзывам правозащитников, все тюрьмы в России пыточные.

Между тем "Кавказский узел" поместил информацию о другой прошедшей в понедельник акции протеста заключенных - в соседней Волгоградской области. В ИК-25 строгого режима, город Фролово, около 200 человек забаррикадировались в помещении, после того как одного из зэков фсиновцы некоторое время продержали на морозе, обвинив в нарушении режима.

Издание также цитировало пост из ВК-группы "Любовь умеет ждать", объединяющей членов семей заключенных. В нем события были изложены несколько иначе. "Администрация издевается над осужденными, - говорилось в публикации. - Выводили на улицу (а на улице -12), заводили в клетку и держали в ней три часа. (Зэки) были одеты очень легко. А потом начали избивать. Тем временем другие осужденные выбежали и начали защищать тех, кого избивают, и забрали их. И убежали туда, где они все сидят (в дом, в барак), закрыли двери, чтобы администрация не зашла к ним".

Между тем региональный главк ФСИН изложил такую картину событий: один из осужденных отказался выполнить "законные требования сотрудников колонии", а "некоторые осужденные оказали ему поддержку и стали чинить препятствия сотрудникам учреждения, угрожая организацией массовых беспорядков".

При этом сообщалось, что в колонию выехал лично начальник областного УФСИН генерал-лейтенант Павел Радченко.

Однако, отмечали тюремщики, администрация ИК-25 урегулировала конфликт еще до прибытия генерала. "Официально заявляем, что никакого бунта в колонии не было", - заключили в главке.

В публикации "Кавказского узла" говорилось также, что Радченко, прибывший в колонию вместе с областным прокурором по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Александром Качуренко, не нашли подтверждения жалобам заключенных на издевательства.

Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016

новость Новости по теме
18.11.2016 Еще двое заключенных карельских колоний пожаловались на пытки →
09.11.2016 Юрист Креков, осужденный по 318-й статье, подвергается издевательствам в колонии →
27.10.2016 СМИ: В свердловской ИК-46 в Невьянске назревают волнения →
03.10.2016 В рыбинской ИК-2 четыре дня продолжается голодовка заключенных →
10.08.2016 Gulagu.net: Участника волнений в хакасской ИК-35 забили до смерти →
30.04.2016 Правозащитники сообщили о пытках заключенных в колонии в Каменск-Уральском →
27.04.2016 Чайка: В прошлом году в российских тюрьмах умерли почти 4 тысячи заключенных →
12.04.2016 В СИЗО Нальчика заключенные объявили голодовку и требуют отставки двоих тюремщиков →
11.04.2016 30 заключенных СИЗО-1 в Нальчике вскрыли вены из-за издевательств фсиновцев →
24.03.2016 В свердловской ИК-54 зэк вскрыл вены во время визита члена СПЧ Бабушкина →
08.03.2016 Россия лидирует среди европейских стран по смертности заключенных →
19.02.2016 Суд удовлетворил апелляцию осужденного за "ложный донос" об избиении в колонии →
18.02.2016 СМИ опубликовало видео пыток в екатеринбургской ИК-2 →
23.01.2016 В волгоградской колонии 200 заключенных объявили голодовку →
30.12.2015 У зданий МВД и ФСИН прошла акция памяти умерших в заключении: ВИДЕО →
26.12.2015 В челябинской колонии заключенные объявили голодовку →
25.11.2015 Сотрудники кубанской воспитательной колонии до смерти забили заключенного подростка →
22.11.2015 В Калмыкии заключенные ИК-1 объявили голодовку после гибели осужденного →
05.11.2015 Заключенному добавили год к сроку за "ложный донос" об избиении в колонии →
13.06.2015 В Башкирии заключенные ИК-7 объявили голодовку →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Гаага: доказательства серьезные
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость Черногория требует допросов
Минюст Черногории. Фото: vijesti.me
в блоге Сладкий мед ЮКОСа
383
статья "Обама - евнух"
РЕКЛАМА
Loading...
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Украина: предатели арестованы
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
новость Путин не хочет отменять эмбарго
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Украина: задержание предателей
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
в блоге Именем Гегеля
383
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Начальник сербских колорадов
Александр Синджелич на Восточной Украине. Источник: theins.ru
новость Ракетные комплексы на Курилах
Береговой ракетный комплекс "Бал-Э". Фото: mil.ru
новость Дадин: взыскание за самооборону
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
новость США об "Искандерах"
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
новость Испытана ракета для "ядерного поезда"
БЖРК. Фото с сайта Минобороны
новость Путин: Нацелим ракеты на НАТО
Владимир Путин с макетом ракеты-носителя "Молния-М". Фото: kremlin.ru
новость Порошенко о России
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Вече в Киеве: ВИДЕО
Вече в Киеве. Кадр Грани-ТВ
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов