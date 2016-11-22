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10 заключенных тюрьмы в городе Балашов Саратовской области порезали себе предплечья. Об этом сообщает "Интерфакс-Повожье" со ссылкой на региональное УФСИН. На сайте самого главка заявляется о "поверхностных порезах, не представляющих опасности для жизни и здоровья".

Акция протеста прошла в понедельник. Как утверждают фсиновцы, "действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, а также добиться послаблений режима содержания".

По информации УФСИН, всем участникам протеста оказана медицинская помощь, а на обстановку в тюрьме акция не повлияла.

Сообщается также, что в тюрьму прибыли чиновники областного главка ведомства, а также сотрудники областной прокуратуры и специализированной региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

Между тем "Версия-Саратов" опубликовала комментарий правозащитника Виктора Синаюка. Тот заметил, что еще не выяснил картину событий, однако подобные протесты случаются тогда, когда "беспредел администрации колонии (в данном случае - тюрьмы. - Ред.) становится очевидным".

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки). В соответствии со сложившейся практикой отбывание срока или его части в тюрьмах суды назначают по обвинениям в особо тяжких преступлениях. Согласно части 1 статьи 130 Уголовно-исполнительного кодекса в тюрьмы также могут быть переведены заключенные колоний, объявленные злостными нарушителями режима. По отзывам правозащитников, все тюрьмы в России пыточные.

Между тем "Кавказский узел" поместил информацию о другой прошедшей в понедельник акции протеста заключенных - в соседней Волгоградской области. В ИК-25 строгого режима, город Фролово, около 200 человек забаррикадировались в помещении, после того как одного из зэков фсиновцы некоторое время продержали на морозе, обвинив в нарушении режима.

Издание также цитировало пост из ВК-группы "Любовь умеет ждать", объединяющей членов семей заключенных. В нем события были изложены несколько иначе. "Администрация издевается над осужденными, - говорилось в публикации. - Выводили на улицу (а на улице -12), заводили в клетку и держали в ней три часа. (Зэки) были одеты очень легко. А потом начали избивать. Тем временем другие осужденные выбежали и начали защищать тех, кого избивают, и забрали их. И убежали туда, где они все сидят (в дом, в барак), закрыли двери, чтобы администрация не зашла к ним".

Между тем региональный главк ФСИН изложил такую картину событий: один из осужденных отказался выполнить "законные требования сотрудников колонии", а "некоторые осужденные оказали ему поддержку и стали чинить препятствия сотрудникам учреждения, угрожая организацией массовых беспорядков".

При этом сообщалось, что в колонию выехал лично начальник областного УФСИН генерал-лейтенант Павел Радченко.

Однако, отмечали тюремщики, администрация ИК-25 урегулировала конфликт еще до прибытия генерала. "Официально заявляем, что никакого бунта в колонии не было", - заключили в главке.

В публикации "Кавказского узла" говорилось также, что Радченко, прибывший в колонию вместе с областным прокурором по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Александром Качуренко, не нашли подтверждения жалобам заключенных на издевательства.