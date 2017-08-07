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Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Новиков, Ильдар Дадин

новость Арест фигуранта "дела 26 марта" Борисова продлен до 8 сентября

07.08.2017
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская продлила шестому фигуранту "дела 26 марта" Дмитрию Борисову срок содержания в СИЗО на месяц - до 8 сентября. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Ходатайство следователя СКР Ленская удовлетворило частично - тот просил оставить политзека под арестом до 8 октября. Срок следствия по "делу 26 марта", указывал чиновник, в очередной раз продлен - теперь до 26 января 2018 года.

Сам Борисов настаивал на освобождении под подписку о невыезде. Адвокат Илья Новиков представил документы, подтверждающие наличие в собственности матери политзека Ирины Андриевской дома, в котором Борисов мог бы отбывать домашний арест.

На слушаниях следователь утверждал, будто Борисов, когда к нему явились с обыском, попытался бежать. Сам политзек это опроверг, пояснив, что лишь поднялся на второй этаж, чтобы отправить знакомым эсэмэску. "Когда ко мне приехал грузовичок с 15 бугаями... ну, любой человек напряжется, - сказал он. - Хотел предупредить друзей, что приехала ко мне группа, могут чинить беспредел".

Следователь также указывал, что ранее Борисов уже привлекался к уголовной ответственности. Адвокат Новиков, однако, на это возразил, что дело о драке, действительно возбужденное против его клиента, было закрыто по примирению сторон - таким образом, судимым Борисов не является.

Аргумент следователя о необходимости дополнительных допросов политзека Новиков также отмел. "Непонятно, зачем проводить дополнительные допросы Борисова, если он четко заявил, что давать показания не желает", - заметил адвокат.

После того как Ленская зачитала решение о продлении ареста, гражданский активист, бывший политзек Ильдар Дадин начал скандировать: "Позор путинским фашистам!" Его задержали для оформления протокола по статье КоАП о неповиновении судебным приставам.

Борисову 31 год, он активист движения "14%". Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали ( Видео ВИДЕО). Как и большинству фигурантов "дела 26 марта", Борисову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на мартовской антикоррупционной акции в Москве обвиняемый, сопротивляясь задержанию, дважды ударил в голову ногой полицейского Ерохина.

Между тем адвокат Николай Фомин ранее указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

От дачи каких бы то ни было показаний политзек с самого момента задержания отказывается.

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07.08.2017
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