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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Полиция, Акции протеста, Общество, Россия, Политика, Дело 26 марта | Персоны: Вадим Коровин

новость Активист "14%" Борисов задержан по "делу 26 марта"

08.06.2017
Дмитрий Борисов. Фото с ФБ-страницы Андрея Зубца
Дмитрий Борисов. Фото с ФБ-страницы Андрея Зубца
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Активист движения "14%" Дмитрий Борисов задержан по "делу 26 марта". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на мать оппозиционера Ирину Борисову.

Утром стало известно об обыске у Борисова в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья. Однако кто ведет обыск и по какому именно делу, информации не было. При этом сообщалось, что оппозиционер задерживался на столичной антикоррупционной акции 26 марта.

Теперь Ирина Борисова рассказала, что один из визитеров продемонстрировал ей документ, согласно которому ее сын подозревается по трем статьям УК. Одна из них - 318-я (применение насилия к представителю власти); номера двух других собеседница "Медиазоны" не запомнила.

Ранее, напоминает издание, сообщалось, что "дело 26 марта" расследуется по трем статьям кодекса: 318, 213 (хулиганство) и 317 (посягательство на жизнь правоохранителя). Однако со всей определенностью заключить, что Борисову вменены именно эти три статьи, оснований нет.

Согласно фабуле дела, рассказала мать активиста, 26 марта около 16 часов оппозиционер "оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину". Следователь показал ей фотографии, изображающие ее сына в толпе народа, однако Ирина Борисова заметила "Медиазоне", что понять что-либо из этих снимков нельзя.

В деле присутствует также видео, которое чиновники намерены продемонстрировать задержанному.

Как сообщил в своем твиттере оппозиционер Вадим Коровин, после обыска Борисова доставили в центральный главк СКР в Техническом переулке.

По информации "Медиазоны", делом занимается следователь Александр Уранов. Ранее он вел дела болотных узников Ивана Непомнящих, Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова.

Борисову 31 год, оппозиционной деятельностью он занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

До сих пор было известно о пяти фигурантах "дела 26 марта"; каждому из них было инкриминировано только одно обвинение - по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Всех пятерых отправили в СИЗО. Двое обвиняемых - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Дмитрия Крепкина пока не завершено.

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08.06.2017
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