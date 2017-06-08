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В деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья идет обыск у активиста движения "14%" Дмитрия Борисова. Об этом написал на своей ФБ-странице товарищ активиста Сергей Лямишев со ссылкой на два сообщения, посланные ему Борисовым в чат в 7:50 утра.

После этого связь с оппозиционером прервалась - его мобильник выключен.

Кто ведет обыск и по какому именно делу, неизвестно. ОВД-Инфо отмечает, что Борисов задерживался на столичной антикоррупционной акции 26 марта.

Судя по ФБ-странице 31-летнего активиста, он занимается оппозиционной деятельностью по крайней мере с 2014 года. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

В марте - мае нынешнего против пятерых участников московской антикоррупционной акции были сфабрикованы дела по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Всех пятерых отправили в СИЗО. Двое обвиняемых - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Дмитрия Крепкина пока не завершено.