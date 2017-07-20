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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Акции протеста, Россия, Общество, Политика, Дело 26 марта | Персоны: Светлана Сидоркина

новость Зимовец осужден к двум с половиной годам общего режима

20.07.2017
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Тверского райсуда Москвы Елена Ермакова приговорила фигуранта "дела 26 марта" Станислава Зимовца к двум с половиной годам общего режима по обвинению в нападении на замкомандира 2-го оперативного батальона ОМОНа подполковника Вадима Котенева. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

32-летний Зимовец был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

В основу приговора легли первоначальные признательные показания, данные политзеком на следствии по совету назначенного адвоката Дианы Татосовой. Между тем в дальнейшем, после вступления в дело адвоката "Агоры" Светланы Сидоркиной, Зимовец отказался от сделки с прокуратурой и рассмотрения дела в особом порядке.

"Доводы подсудимого (приведенные в процессе. - Ред.) о незаконности действий сотрудников Росгвардии не нашли объективного подтверждения", - подчеркнула судья Ермакова.

Приговор к реальному сроку, заметила судья, выносится "в целях восстановления справедливости".

"Друзья, ничего не бойтесь, я должен пройти через это, - прокомментировал приговор Зимовец. - Иначе через это придется пройти моим детям".

В прениях сторон, прошедших 18 июля, прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для подсудимого три года общего режима.

Сам Зимовец подтвердил, что вину не признает. "Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня, - будущее нашей страны, - заявил он в прениях. - Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции".

Также политзек подчеркнул, что прямых доказательств его вины в процессе представлено не было.

Адвокат Сидоркина также потребовала для своего доверителя оправдательного приговора, указав на множество нарушений в ходе следствия и противоречия в показаниях свидетелей.

Перед оглашением приговора приставы выгнали из суда двух мужчин, которых заподозрили в ведении съемки. Один из приставов в связи с этим пожаловался на "хамство". "Мне кажется, вы не впишетесь в общество", - заметил ему подсудимый.

Зимовец - приезжий из Волгограда; ранее учился в Волжском гуманитарном институте - филиале Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе "Артподготовку" Вячеслава Мальцева.

26 марта Зимовец был задержан на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу; 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта Зимовец бросил в Котенева кусок кирпича, попав силовику, на котором был надет бронежилет, в ягодицу. Рапорта в связи с попаданием кирпича омоновец не подавал. Тем не менее уже на другой день после акции его вызвали в СКР для дачи показаний как потерпевшего по делу.

На следствии Котенев заявлял, будто от удара получил синяк. Однако экспертиза это опровергла - как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На видеозаписи, которую вел оперативник столичного УМВД Алексей Климов, также не видно, как кирпич попал в Котенева.

Сам Зимовец, в прошлом служивший сапером в Чечне, во время допроса омоновца в суде заметил, что не понимает, с какой силой нужно бросить камень, чтобы через бронежилет можно было почувствовать удар.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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