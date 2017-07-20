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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Спецслужбы, Акции протеста, Россия, Общество, Политика

новость Дело обвиняемого в нападении на омоновца на акции 26 марта Крепкина ушло в суд

20.07.2017
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
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Дело Дмитрия Крепкина, обвиняемого в нападении на омоновца Звонарева во время московской антикоррупционной акции 26 марта, передано в Тверской районный суд. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

32-летний москвич Крепкин - мастер по ремонту оборудования, 26 марта впервые участвовавший в протестной акции. На Тверской силовики его избили. Крепкин получил не меньше шести ударов; в травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу.

В рамках уголовного дела Крепкин был задержан 16 мая и двумя днями позже арестован. В дальнейшем его арест продлили до 16 августа.

Как и прочим шестерым фигурантам "дела 26 марта", Крепкину вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Дело вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Руководит следственной группой полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и следственную группу СКР по Болотному делу.

Как утверждает следственное ведомство, на антикоррупционной акции 26 марта Крепкин ударил по ноге омоновца Звонарева. При этом на видеозаписи плохого качества, которая легла в основу обвинения, удар не виден.

Сам Звонарев не обращался к медикам и не подавал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях он утверждает, будто испытал от удара "сильную физическую боль". Ранее сообщалось, что на очной ставке Звонарев заявил об отсутствии претензий к политзеку.

Крепкин вину полностью отрицает. Он настаивает на том, что удар пришелся не по ноге Звонарева, а по его дубинке. Как отмечает адвокат Сидоркина, ее подзащитный заступился за мужчину, которого попытались схватить просто за то, что он стоял на месте.

11 июля СКР направил дело Крепкина в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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20.07.2017
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