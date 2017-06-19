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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Приговор фигуранту "дела 26 марта" Кулию к реальному сроку подтвержден

19.06.2017
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту "дела 26 марта" Юрию Кулию, осужденному в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения по обвинению в нападении на омоновца Дмитрия Гаврютина. Об этом сообщает Интерфакс.

Адвокат Алексей Липцер в апелляционной жалобе просил назначить Кулию наказание, не связанное с лишением свободы. Он указывал, что осужденный полностью признал вину, раскаялся и принес извинения "потерпевшему" Гаврютину.

Сам Кулий на слушаниях заявил: "В СИЗО я фактически нахожусь в строгих условиях содержания. Прошу суд учесть это и сократить мне срок наказания".

Однако судья занял сторону прокурора, требовавшего отклонить жалобу Липцера.

Кулию 27 лет, он переехал в Москву из Волгограда. По образованию актер; работал помощником режиссера. На Тверскую 26 марта Кулий пришел как наблюдатель; там он попытался защитить демонстрантов от нападения Гаврютина. Позже Кулия задержали. В полиции на него оформили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), после чего отпустили.

4 апреля, за день до рассмотрения этого протокола в суде, Кулий был задержан после обыска. 6-го числа его арестовали и поместили в столичный СИЗО-5 "Водник".

Согласно фабуле дела, во время разгона акции на Тверской Кулий взялся за резиновую палку, а затем схватил Гаврютина за плечо и потянул в "агрессивную толпу", тем самым причинив ему физическую боль.

Липцер вошел в дело лишь 12 апреля. До этого у Кулия был назначенный адвокат; еще до суда об аресте он убедил задержанного полностью признать вину.

Как выяснилось позже, видеодонос на Кулия опубликовало на другой день после акции прокремлевское движение SERB. "Помогите опознать одного из главных инициаторов нападения на сотрудника полиции и подстрекателя построения баррикад на Пушкинской", - говорилось в комментарии к видео.

В деле имеются показания боевика SERB Александра Петрунько, известного целым рядом нападений. В частности, в конце апреля Петрунько облил зеленкой политика Алексея Навального, серьезно повредив ему зрение на правом глазу. При этом адвокат Липцер отмечал, что Кулия боевик не опознавал, а лишь описал его внешность.

Приговор политзеку вынесла 18 мая судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева. Она подчеркнула, что назначает подсудимому реальный срок "в целях восстановления справедливости".

Слушания заняли одно заседание. В последнем слове подсудимый в очередной раз принес извинения омоновцу Гаврютину "за моральный ущерб". "Сегодня Гаврютин охраняет центр города, а завтра рискует жизнью в какой-нибудь командировке", - отметил Кулий.

"Оступился, сделал ошибку, - заверил подсудимый. - Готов искупить вину штрафом или работами. Отправляйте меня работать в интернат для "солнечных людей", например" (больных синдромом Дауна).

После оглашения приговора журналисты поинтересовались у Кулия, почему он согласился с обвинением. "Я рассчитывал на самом деле на условный приговор", - ответил осужденный.

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