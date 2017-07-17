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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество, Политика

новость Приговор фигуранту "дела 26 марта" Шпакову к реальному сроку подтвержден

17.07.2017
Александр Шпаков в суде, 24.05.2017. Фото: @polinanem
Александр Шпаков в суде, 24.05.2017. Фото: @polinanem
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Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту "дела 26 марта" Александру Шпакову, осужденному в особом порядке к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. Об этом сообщает агентство "Москва".

Адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин настаивал на замене реального срока Шпакову условным. Он указал, что суд первой инстанции проигнорировал положительные характеристики обвиняемого, а также наличие у него матери - инвалида III группы и дочери-студентки, обучение которой тот оплачивал.

Сам Шпаков доводы Бадамшина поддержал. "Лишь прошу учесть, что поступок, который я совершил, не умышленный, - добавил он. - Я раскаиваюсь в содеянном. Я прошу не лишать меня свободы".

Однако прокурор выступил против смягчения приговора. Судья занял его сторону.

Шпакову 40 лет, он житель подмосковных Люберец. Работал столяром. 26 марта Шпаков выпил пива и вышел с российским флагом на антикоррупционную акцию в центре Москвы. Как отмечал на слушаниях в суде первой инстанции Бадамшин, столяр отправился туда, поскольку беспокоился за свою дочь, которая, учась на журналистку, решила понаблюдать за протестами.

При задержании Шпакова ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции его увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, столяр ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его отправили в СИЗО. Таким образом, Шпаков стал первым арестованным по "делу 26 марта".

Как и шестерым позже арестованным фигурантам, о которых известно СМИ, столяру вменили часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, во время акции Шпаков подошел к полицейскому автобусу и начал наносить по нему удары руками и ногами. Гоников потребовал прекратить. В ответ демонстрант дважды ударил подполковника кулаком по голове. Утверждалось, что у силовика были ссадины.

В числе свидетелей по делу были капитан и лейтенант полиции. В суд их не вызывали, поскольку особый порядок рассмотрения уголовных дел не предполагает допросов свидетелей.

В середине апреля СМИ передавали, что признавать вину Шпаков отказывается. Однако неделей позже стало известно, что политзек все же дал признательные показания. "Развели", - заметили в "Открытой России".

Позже мать политзека сообщала, что назначенный адвокат, представлявший Шпакова до вступления в дело Бадамшина, "был аферистом". "Вымогал у нас 100 тысяч "разрулить ситуацию", - поясняла она. - Говорил: берите кредиты".

Суд над Шпаковым прошел 24 мая в одно заседание. Дело рассматривал судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев. Шпаков заверил судью в раскаянии и принес извинения подполковнику Гоникову.

Гоников, со своей стороны, заявлял, что не настаивает на реальном сроке для подсудимого, "так как он признал вину и извинился". "Он, наверное, попал в такую ситуацию, потому что выпивший был", - предположил подполковник. В ходе исследования материалов дела была оглашена справка, согласно которой в день акции в крови Шпакова содержалось 1,59 грамма алкоголя на литр.

Прокурор Лариса Сергуняева требовала для подсудимого два года общего режима. Стеклиев дал лишь на полгода меньше. При этом шестью днями раньше другой фигурант "дела 26 марта" - 27-летний актер Юрий Кулий, для которого также запрашивали двухлетнего срока, - получил в особом порядке лишь восемь месяцев колонии-поселения.

Ранее полицейский Гоников - на тот момент майор - проходил потерпевшим по Болотному делу четырех. В 2014 году, выступая в суде, он признал, что во время митинга на Болотной не пострадал, а лишь потерял рацию, которая вдобавок принадлежала не ему, а МВД. Защита обвиняемых заявила о необходимости перевести Гоникова в статус свидетеля. Сам майор не возражал, однако судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина, которая вела разбирательство, в ходатайстве адвокатов отказала.

В том же 2014-м Гоников выступил свидетелем в процессе фигурантов еще одного дела об акции на Болотной - Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на митинге, однако подтвердил фабулу обвинения о якобы происходивших там массовых беспорядках.

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17.07.2017
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