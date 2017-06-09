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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Дело 26 марта, Право, Полиция, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Наталия Дударь

новость Фигурант "дела 26 марта" Борисов отправлен под арест

09.06.2017
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Борисов в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Басманного районного суда Москвы Наталия Дударь отправила под арест шестого фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Борисова. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда. Борисов взят под стражу на два месяца.

Об аресте Борисова ходатайствовал следователь. Он заявил, что задержанный не признает вину, в содеянном не раскаивается. Следователь также сообщил, что расследование дела продлено до 26 сентября.

Сам Борисов заявил, что не собирается скрываться. "Вы, видимо, плохо обо мне думаете и недооцениваете. Думаете, я такой непоследовательный человек, который ходит на митинги, а потом собирается куда-то бежать", - сказал он.

Адвокаты Владимир Сафонов и Николай Фомин настаивали на домашнем аресте. Защита представила суду поручительство от главы МХГ Людмилы Алексеевой и председателя движения "За права человека" Льва Пономарева.

Сафонов назвал неверным утверждение следователя, что Борисов не признает вину. По словам адвоката, обвиняемый с момента задержания отказывался давать какие-либо пояснения.

Фомин отметил, что при задержании на акции 26 марта Борисова несли лицом вверх пятеро полицейских. Он не мог видеть их, так что нельзя говорить об умышленных действиях. Борисов мог задеть полицейского только случайно, подчеркнул адвокат.

Фомин также попросил приобщить к делу медицинские документы, в которых говорится о наличии у Борисова кисты в височной области. Однако постоянного лечения это заболевание не требует.

В четверг утром стало известно об обыске у Борисова в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья. После обыска активиста доставили в центральный главк СКР в Техническом переулке.

Позже мать Борисова Ирина сообщила, что ее сына задержали по "делу 26 марта". Согласно фабуле дела, рассказала мать активиста, 26 марта около 16 часов Борисов "оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения какому-то Ерохину". Следователь показал ей фотографии, где ее сын снят в толпе. Ирина Борисова отметила, что понять что-либо из этих снимков нельзя. В деле присутствует также видеозапись.

По информации "Медиазоны", делом занимается следователь Александр Уранов. Ранее он вел дела болотных узников Ивана Непомнящих, Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова.

В пятницу Борисову предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Борисов "в ходе несанкционированного митинга нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей".

Активисту движения "14%" Борисову 31 год. Оппозиционной деятельностью он занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

До сих пор было известно о пяти фигурантах "дела 26 марта"; каждому из них было инкриминировано только одно обвинение - по части 1 статьи 318 УК. Всех пятерых отправили в СИЗО. Двое обвиняемых - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Дмитрия Крепкина пока не завершено.

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09.06.2017
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