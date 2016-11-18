Зарегистрироваться | Войти через:
Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.
Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.
Я не могу вспомнить лицо Алексея Улюкаева на заседании, посвященном аннексии Крыма. Но, вне всякого сомнения, он там был. Аплодировал, как и все. Возможно, задумывался о последствиях путинской блажи для экономики. Подсчитывал суммы, которые придется выделить для помощи оккупированному полуострову. Может быть, припоминал предприятия, которые можно будет "отжать" и с выгодой использовать для бюджета и для друзей. А возможно, с затаенной тоской смотрел на возбужденные рожи вокруг, на ликующего правителя, на карикатурных крымских гауляйтеров в костюмах и в свитере и думал "куда я попал?". Таких людей, конечно же, немало было в этот день в Кремле - и почему бы Улюкаеву не оказаться среди них?
Но об одном он точно не думал - о том, что это торжествующее улюлюканье взбесившейся стаи обернется для него арестом, унижением и отставкой. Что Путин его выгонит как шелудивого пса, а вся страна узнает о его престарелых родителях и несовершеннолетних детях. Он вообще не думал в этот момент о себе. Никто из них не думал. Никому и в голову не могло прийти, что многие из собравшихся на торжественную процедуру освящения воровства - настолько беззаконную и безбожную, что даже сам патриарх их домашней церкви постеснялся прийти, - станут арестантами и смертниками. На тех, кто предрекал им суму и тюрьму, эта раззолоченная чернь смотрела с презрением и ненавистью.
Что ж, придется повторить еще раз - специально для Улюкаева и других из российской номенклатуры, кто уже унижен и арестован. И тех, кто пойдет под арест в самое ближайшее время. И тех, кто станет жертвой кризиса, переворота, смуты. И для их родственников - чтобы понимали, почему на самом деле потеряют своих близких.
Настоящая диктатура начинается именно тогда, когда элита позволяет правителю нарушить основы права. Даже того права, которое принято в самом авторитарном государстве.
Аннексия Крыма и была таким вопиющим нарушением российского конституционного законодательства. Это законодательство предусматривало - и предусматривает - приоритет международных договоров над внутренними нормами права. Россия не раз и не два признавала территориальную целостность Украины - включая полуостров Крым. Россия не отказалась от признания украинского государства, не разорвала ни один из действующих договоров, даже сохранила дипломатические отношения. Проведение референдума о присоединении Крыма к России не имело ничего общего с правом, так как такой референдум не был предусмотрен ни законодательством Украины, ни законодательством самой Автономной Республики Крым. Провозглашение независимости Крыма не могло быть легитимным не только потому, что противоречило законам Украины и Крыма, но и потому, что о независимости "забыли" спросить у самих крымчан, а решение о под дулами автоматов принимали депутаты, избранные в орган власти автономного образования, а не в парламент суверенного государства. Словом, куда ни кинь, все клин!
Но этого не заметили ни депутаты Федерального собрания, ни члены Конституционного суда, ни сам президент Путин. Право было не просто нарушено - право было растоптано. И с этого самого момента правителю стало дозволено все - по отношению к каждому из тех, кто собрался в Кремле. Потому что если закона больше нет, если существует лишь его имитация, то каждый, от царедворца до последнего бомжа в московской подворотне, превращается в пыль под ногами правителя. Или того, кто в этот момент рядом с правителем, а завтра, как это уже не раз бывало в российской истории, сам становится расходным материалом.
Они аплодировали собственной гибели.
Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им "русского города Севастополя". А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.
Каково это - жить в стране из лаборатории? И олимпийские объекты - не объекты, а зоны распила, так что на следующий же год после праздника Сочи превращается в одно большое, плохо пахнущее наводнение. И олимпийские победы - не победы, а анализы. И Крым не наш, а оккупированный. И Россия не государство, а подделка.
Бабушка часто рассказывала мне об эвакуации. Тогда я был маленький и не мог понять, какая это на самом деле трагедия. Сейчас, когда я разговариваю с моими крымскими друзьями или просто читаю письма незнакомых мне людей в социальных сетях, я понимаю, каково это, – и еще знаю, что это может в любой момент произойти со мной и моими близкими если агрессор пойдет дальше.