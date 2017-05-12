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Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
В Екатеринбурге всю неделю шел суд над видеоблогером Русланом Соколовским. Свидетели описывали свои страдания из-за ролика о ловле покемонов в храме. Помимо оскорбленных православных в суде выступили мусульманин и профессиональный стукач. Судебное шоу не уступает процессу Pussy Riot. Лучшие фрагменты - в нашем видео.
В Екатеринбурге всю неделю шел суд над видеоблогером Русланом Соколовским. Свидетели описывали свои страдания из-за ролика о ловле покемонов в храме. Помимо оскорбленных православных в суде выступили мусульманин и профессиональный стукач. Судебное шоу не уступает процессу Pussy Riot. Лучшие фрагменты - в нашем видео.
Дело "ловца покемонов" Руслана Соколовского превратилось в сражение двух армий. На одном краю поля - российская политическая система, стоящая на страже интересов РПЦ. У самой крупной российской религиозной организации интерес в деле был один: она не хочет, чтобы над ней безнаказанно публично смеялись. Государство ее в этом поддерживает. Почему? Этот секрет раскрыл в недавнем интервью бывший "православный банкир Путина" Сергей Пугачев. По его словам, "Владимир Путин абсолютно прагматичный человек. Скажем так, крайне необразованный с точки зрения религиозной, ничего про это не знает, ничего про это не понимает... мне он однажды сказал, что "конечно, Русская православная церковь посильнее любой "Единой России" будет".
Пожеланий у РПЦ много, но, похоже, самое главное - "оградить от наездов". Вот вся судебно-следственная система и ограждает как может. Однако у рвения прокурорских и судейских есть ограничитель - политическая целесообразность. А ее определяет администрация президента. Именно она решает, кому и сколько будет отмерено в политически значимом деле.
И в данной ситуации АП трезво оценила силу другой армии, собранной под знамена 21-летним провинциальным блогером Русланом Сайбабталовым (действующим под псевдонимом Руслан Соколовский). 300 тысяч подписчиков его канала в Ютубе, два миллиона просмотров ролика с ловлей покемонов в екатеринбургском храме, 75 тысяч подписчиков страницы во "ВКонтакте". Это, конечно, не уровень звезды общероссийского масштаба, но для юного провинциала очень много. Юноша с трудной судьбой, self-made man из бедняков со старушкой-мамой на руках (не какие-нибудь столичные авангардистки из Pussy Riot) - сочувствие к нему в народе обеспечено. В суд потоком пошли свидетели из среды православных, в том числе и связанных с церковными структурами, которые стали говорить, что никакого "оскорбления чувств" они не испытали. В их числе был и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, хозяин целого музея икон.
Но главное в этой истории - ядро аудитории видеоблогера. Это толпы молодых людей, начитавшихся Ричарда Докинза и его отечественных популяризаторов; радикальные атеисты, у которых в голове пока не существует никаких тормозов. Посадить их самого известного единомышленника на три с половиной года значило бы навязать РПЦ крупные проблемы. На уровне областных прокуроров и оскорбленных до глубины души архиереев-монархистов этого не понимают, а в Москве поняли сразу. Поэтому публичная реакция Московской патриархии на это дело была подчеркнуто нейтральной. Пыхтели и натаскивали оскорбленных только юристы Екатеринбургской епархии - в том числе и в священном сане.
В современной России политические сражения происходят не на выборах, а в социальных сетях. Реакции блогеров из списка "ЛОМов" (лидеров общественного мнения), объемы аудитории, продолжительность обсуждения тем - все это отслеживается многочисленными службами мониторинга. Результаты ложатся на стол чиновников.
Битву в интернете Соколовский выиграл. Общее сочувствие (поддержку ему выразил даже главный редактор неочерносотенного издания "Спутник и погром"), продолжительная кампания с указаниями на очевидную нелепость дела, многочисленные ходатайства российских и зарубежных организаций и частных лиц... Возник вопрос - как власти выйти из этой ситуации, сохранив лицо и обеспечив себе небольшой профит.
Соколовский вину не признал, однако принес извинения профессионально оскорбленным верующим. В последнем слове он аккуратно разделил по кучкам свое несогласие с обвинениями, признание в том, что раньше он совсем не учитывал чувств верующих, а после трех с половиной месяцев в СИЗО прозрел по этой части, и обещание завязать на время с видеоблогингом в пользу подконтрольных власти (пусть и в лице Евгения Ройзмана) социальных проектов. Условный срок формально соответствовал такой полупокаянной речи.
Какие выводы могло бы извлечь из этой истории общество? Очевидно, что массированные кампании защиты в некоторых случаях дают результат - блогеры Антон Носик и Руслан Соколовский на свободе, а проигнорировавший интернет имам Махмуд Велитов за несколько куда менее криминальных слов отправлен за решетку на три года. Возможно, он надеялся "договориться по-тихому". Та же судьба, вероятно, постигнет свидетелей Иеговы, которые так и не сумели наладить коммуникацию с российским обществом.
Между тем юноши, которые прочли того же Докинза и уверены, что с "верунами" (как они часто обзывают верующих) можно безнаказанно шутить, а то и оскорблять их, как это делают "свободные люди в свободной стране", получили урок. Даже в современном европейском обществе их риторика была бы по большей части неприемлема - хотя, разумеется, неподсудна. Что же касается России, то им придется узнать, что она не свободна, а у религиозных организаций есть аргументы посерьезней кликов в интернете. Среди них, например, неплохо работающие юридические службы и подконтрольные эксперты. Именно они во многом оформляют понятия о том, что в современной России делать можно и чего нельзя.
Конечно, в перспективе для РПЦ это абсолютно проигрышная стратегия. Число ее активных противников в России, особенно среди молодежи, множится на глазах. Однако для отдельного гражданина, вообразившего, что тема религии в жизни современного человека исчерпана, столкновение с ее живыми носителями по-прежнему может окончиться не виртуальными, а реальными неприятностями. И к ним надо быть готовым.
На процессе видеоблогера Руслана Соколовского вслед за оскорбленными верующими выступают свидетели защиты. Бывшая советская политзаключенная Елена Санникова объяснила суду, какие чувства вызывает у истинного христианина ролик Соколовского о ловле покемонов в храме. Блогеру грозит реальный срок по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств. ВИДЕО.
Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.
Никакой пощады чувствам тех, кто пытается их оградить, навязывая силой свои религиозные запреты людям, их чувств не разделяющим. И я полностью поддерживаю призыв Михаила Ходорковского продемонстрировать неподчинение распоясавшимся религиозным мракобесам, публикуя карикатуры из Charlie Hebdo.
В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.
Сторонники сохранения в УК 282-й статьи утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.