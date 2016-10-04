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Завершился очередной громкий судебный процесс по 282-й статье УК РФ. Известнейший журналист, один из отцов-основателей Рунета Антон Носик признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Носик заявил, что виновным себя не признает и будет обжаловать приговор.

Жертвами преступных действий Носика стали сирийцы. Он опубликовал в ЖЖ и на сайте "Сноб""текст под названием "Стереть Сирию с лица земли". В нем, в частности, говорится:

Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли - не огорчусь ни разу, только спасибо скажу.

И далее:

Министерство обороны РФ хвастается, что наши самолеты козырно вчера отбомбились по сирийским целям, - ну и ура. Что эти цели не имели никакого отношения к "Исламскому государству", совершенно плевать.

И наконец:

Хуячь, Владимир Владимирович, ковровыми, не стесняйся, be my guest. А что дети, которые погибли при бомбежках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил, - лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чем. Придет Машиах, и все, кому положено, воскреснут, включая сирийских детей. И никаких глупых вопросов задавать не будут, а отправятся навеки в Эдемский сад. Впоследствии он повторил все это в эфире "Эха Москвы".

На основании этого текста Следственный комитет по Москве вменил Носику часть первую статьи 282 УК РФ. Обвинение гуманно просило у суда "двушечку". Суд ограничился штрафом в полмиллиона рублей.

В юридическом аспекте квалификация действий Антона Носика несколько сомнительна. В материалах дела сирийцы, в отношении которых он якобы возбуждал ненависть и вражду, названы группой лиц, "выделяемой по признаку национально-территориальной принадлежности". Но такой дефиниции в тексте 282-й статьи нет. Там сказано, что уголовно наказуемым является возбуждение ненависти и вражды к группе лиц "по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе". Однако население Сирии принадлежит к разным этническим, религиозным и социальным группам. К тому же среди сирийцев есть и такие, кто бурно радовался вмешательству России во внутрисирийский конфликт и фактически повторял призыв Носика к Путину. Вообще если бы сирийцы были однородной "национально-территориальной группой", они не воевали бы друг с другом, а жили бы мирно.

Предъявив обвинение Носику, Следственный комитет оказался в классической ситуации "уловки-22": ведь Носик горячо одобряет действия российской авиации в Сирии - как же его можно за это наказывать? Почитаем экспертов. В одном из заключений сказано:

Специалист исходит из посылки о том, что бомбежки, сопряженные с жертвами в лице жителей Сирии (в том числе детей), являются насильственными действиями в отношении данной группы лиц... В представленном на исследование тексте содержится оправдание (обоснование, одобрение) насильственных действий в отношении группы лиц.

Но является ли преступлением одобрение этих насильственных действий, если они совершены российской авиацией? На этот вопрос отвечает другой эксперт:

Социально-психологическая направленность (текста Носика. - В.А.) - демонстрация личной враждебной позиции в отношении государства Сирия, демонстрация одобрения военных действий, проводимых Россией, оказывающей военную помощь правительству Башара Асада в борьбе с террористами ИГИЛ. Объект не направлен на формирование враждебного, презрительного отношения и готовности у адресата совершать насильственные, деструктивные, дискриминационные действия по отношению к какой-либо группе лиц.

Любой разумный человек, почитав такие заключения, махнул бы рукой да и отпустил бы Носика на все четыре стороны. Но российский суд не таков. Он действует как в анекдоте, который рассказал суду в своем последнем слове осужденный:

- Коллега, вы могли бы отправить за решетку невиновного?

- Ну что вы, ни в коем случае, я осудил бы его условно.

Если мне скажут, что российская авиация и самолеты Асада бомбят исключительно военную инфраструктуру террористов, а мирных жителей не трогают, мне останется лишь горько усмехнуться. Применение запрещенных боеприпасов, нападение на гуманитарный конвой ООН, бойня в Алеппо - все это слишком хорошо задокументировано правозащитниками и журналистами.

21 сентября на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Джон Керри начал свою речь фразой:

Я выслушал выступление моего коллеги из России, и мне показалось, будто я нахожусь в параллельной вселенной.

И подробно разобрал инцидент с конвоем, обильно цитируя дезинформацию российских должностных лиц.

На заседании СБ 25 сентября посол США в ООН Саманта Пауэр заявила:

Россия пытается представить Совету "перевернутую" реальность, при которой нанесение воздушных ударов по спасателям, препятствование доставке гуманитарной помощи и оказание поддержки смертоносному режиму выдаются за "борьбу с терроризмом".

Российский постпред Виталий Чуркин в ответ обвинил Запад в кампании клеветы на Россию.

Поэтому для Кремля совсем не стало неожиданностью решение Вашингтона прекратить бессмысленное общение с Москвой в целях поддержания режима прекращения огня.

Сторонники сохранения в УК 282-й статьи - Лев Пономарев, Евгений Ихлов, Лев Шлосберг - утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.

Слово не может быть преступлением по определению. Оно часто бывает неприятным. "Если свобода что-нибудь да означает, она означает право говорить людям то, чего они не хотят услышать", - писал Джордж Оруэлл. Именно поэтому я против санкций в отношении Соловьева, Киселева, Мамонтова, Норкина и иже с ними. Они совершают подлости, но подлость ненаказуема в уголовном или административном порядке. По случаю юбилея Нюрнбергского процесса уместо напомнить: Международный военный трибунал вздернул Штрейхера, но оправдал Ганса Фриче, руководившего в геббельсовском министерстве пропаганды радиовещанием. А "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала" у нас запрещено.

И напоследок - о роли, которую сыграла в деле Носика ведущая "Эха Москвы" Дарья Пещикова. В ее программе "Персонально ваш" Носик как раз и повторил свое пожелание относительно Сирии. (От этого интервью на сайте "Эха" нынче остался лишь заголовок.) Она была вызвана в суд как свидетель обвинения и сообщила:

В эфире он действительно заявил свою радикальную точку зрения, что он будет рад стиранию с лица земли Сирии. Вместе с тем он был не против уничтожения детей, если они будущие бойцы, и женщин, если они матери будущих воинов.

Видимо, теперь на "Эхе" ведущим надо будет предупреждать гостей, как это делают американские полицейские при аресте гостей "Эха": "Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас".