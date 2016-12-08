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Телеканал НТВ анонсировал программу из цикла "Новые русские сенсации" с участием бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Анонс программы, обещающей показать "чистосердечное признание серого кардинала оппозиции", размещен на сайте телеканала.

"Они кричали: НТВ лжет! Но что они скажут теперь, когда заговорит он?", - говорится в анонсе. Согласно закадровому тексту, в фильме также будет рассказано, "как Навальный и компания пытались взорвать Россию".

В анонсе использованы кадры видео с оппозиционных митингов. Сам Пономарев в нарезке произносит фразы "Все, приплыли", "Да вот с руками погружал в кровь мою Родину" и "Мы бы спокойно бы постепенно бы захватили большинство городов-миллионников".

Сам экс-депутат заявил "Коммерсанту", что давал интервью телеканалу НТВ на энергетическом форуме в Софии, но "никаких "признаний" там, мягко говоря, не было". "Переслушал сейчас 10 раз не понял, откуда эта фраза и не пойму, к чему она", - добавил он.

По словам Пономарева, он дал интервью корреспонденту НТВ Софье Линьковой 2 или 3 месяца, а на встречу согласился, потому что у него "принцип со всеми нормально общаться".

Бывший депутат пояснил, что из него"пытались выжать наезды на Навального, Касьянова и т.д.", но он сказал, что всех любит, хотя и имеет часто другие взгляды. На вопрос о прозвучавшей в анонсе фразе о захвате городов, Пономарев пояснил, что речь шла "о выборах мэров городов - Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска".

Источники издания полагают, что показ программы может быть связан с готовящимся новым уголовным делом в отношении Алексея Навального. В частности, один из собеседников "Коммерсанта" предположил, что ему могут "предъявить организацию беспорядков 6 мая в рамках Болотного дела".

10 июня Госдума прекратила полномочия Пономарева в связи с систематическим неисполнением им депутатских обязанностей. По данным "Справедливой России" он не только последний месяц не появлялся на заседаниях нижней палаты, но и не был в России последние два года.

25 марта 2015 года Генпрокуратура внесла в Госдуму представление о лишении Пономарева депутатского иммунитета в связи с обвинениями в пособничестве в растрате средств фонда "Сколково". 7 апреля это представление было удовлетворено.

9 июня прошлого года стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил против Пономарева дело по части 5 статьи 33 - части 4 статьи 160 УК (пособничество в растрате в особо крупном размере). Тогда же сообщалось о намерении объявить депутата в международный розыск, поскольку он скрылся из России. 24 июня Пономарев стал обвиняемым по делу. 17 июля судья Басманного райсуда Москвы Валентина Левашова заочно арестовала Пономарева. 16 октября Госдума дала согласие на исполнение судебного решения об аресте депутата.

Пономарев заявил, что не считает целесообразным приезжать в Россию на следственные действия. По его словам, он готов общаться со следствием по телефону, почте или интернету, но личные контакты считает в данной ситуации излишними. Все обвинения Пономарев отверг, заявив, что дело политически мотивировано.

24 июня Пономарев сообщил, что получил вид на жительство в Украине.