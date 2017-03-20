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Минюст подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организацией Управленческого центра свидетелей Иеговы в России, его ликвидации и запрете деятельности. Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой не только ликвидацию юридического лица с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, но и запрет под угрозой уголовной ответственности любых совместных молитв и других собраний верующих, в том числе и в их собственных жилищах.

Управленческий центр - централизованная религиозная организация. Отнесение ее к экстремистским означает абсолютный запрет всех входящих в нее 2277 местных общин и моментальное превращение 175 000 верующих в опасных преступников, подлежащих уголовному преследованию. Статьей 282.2 УК за участие в деятельности ликвидированной за экстремизм организации предусмотрено лишение свободы на срок от двух до шести лет. Там же, в примечании к статье, впервые совершившим это "преступление" предлагается, как первым христианам в Риме, отречься от своей веры и избежать наказания. Виновным же в "организации деятельности организации" (так в УК!) полагается от 6 до 10 лет "с лишением права занимать определенные должности и не заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет".

Эта новость означает, без преувеличения, угрозу развертывания массовых политических репрессий. Их жертвами - если иск будет удовлетворен - станут простые мирные труженики, повинные в том, что "неправильно" изучают Библию и почитают свою веру единственно истинной (как, впрочем, и последователи других конфессий, включая и "главную" у нас в стране - православие). Убедившись, что ресурс религиозности в российском обществе исчерпан, власти ставят вне закона основного крупного конкурента "официального", как принято теперь говорить, православия. Ведь представление, по которому православных в России десятки миллионов, соответствует действительности только формально. Так уж ли много среди этих миллионов людей воцерковленных? Православными часто называют себя и те, кто, например, ни разу не прочитал Евангелие. А вот считать себя свидетелем Иеговы, не изучая Библию, нельзя. И в этом одна из основных причин объявленного гонения.

Отказ cвидетелей Иеговы от военной службы абсолютен и безусловен. И чем агрессивней становится пропагандистский эфир, чем выше градус милитаризации, тем сильнее давление на их общины.

Обвинения cвидетелей Иеговы в экстремизме - абсурд и дикость. Из дня сегодняшнего еще можно согласиться с советским определением этой религиозной группы как антисоветской организации. Конечно, они не боролись с советской властью ни в партизанском, ни даже в диссидентском смысле - но сам образ жизни у них был антисоветский: они просто не шли ни в армию, ни на выборы. Но нынешний ярлык "экстремистской организации" лжив с любой точки зрения. Свидетели никогда не прибегают к силе кулака или оружия, следуя в этом ветхозаветному "не убий" и евангельскому "вложи меч свой в ножны". Законом, как известно, недавно установлено, что Библия не может быть признана экстремистской литературой. Но экстремистской, по мнению Минюста, оказывается жизнь по Библии. О том, что человек, прочитавший Библию, оказывается с полицейской точки зрения неблагонадежен, писал еще Лесков в "Однодуме".

Напротив, "носительница национальной идеологии" Московская патриархия освящает ядерные боеголовки и не жалеет святой воды на окропление солдат, идущих умирать за Башара Асада. Такой, по мнению чиновников, и должна быть верноподданная и респектабельная церковь. Свидетелям Иеговы к репрессиям не привыкать. Их гнали и в нацистской Германии, и в сталинско-хрущевско-брежневском СССР.

19 февраля 1951 года министр госбезопасности Абакумов подал на имя Сталина записку "О необходимости выселения из западных областей Украины и Белоруссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР участников антисоветской секты иеговистов и членов их семей". Министр докладывал, что начиная с 1947 года "было арестовано 1048 главарей и активистов секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 000 экземпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветской литературы". По подсчетам МГБ, выселению подлежали 8576 человек, что и было проведено в 1951-1952 годах.

Согласно секретному плану операция по выселению "контингента" проводилась одномоментно по одному или нескольким районам. Оперативные группы врывались среди ночи в дома верующих, под лай овчарок вытаскивали всех, со стариками и детьми, на улицу, заталкивали в грузовики и везли к специально подготовленным вагонам, выполняя спущенный сверху план: "На оперативную группу возложить обязанности поднять выселяемые семьи, довезти их до станции погрузки и сдать в эшелон".

Не готовят ли уже вагоны для новой отправки? Ведь эшелонов потребуется намного больше. Хотя нынешние "экстремисты" переселением в Иркутскую область уже не отделаются. Их ждет колония общего режима. В строгом соответствии с нынешним законом.

Осознают ли чиновники Минюста, до чего они дошли? Ведь и гестаповец Эйхман, разработавший и осуществлявший "окончательное решение еврейского вопроса", оказался на поверку не кровожадным монстром-садистом, а просто усердным карьеристом, старательно выполнявшим спущенные сверху поручения и убежденным, что на его руках нет крови.

Текст поступившего в ВС иска пока не опубликован. Но его содержание понятно. С 2009 года шесть местных общин cвидетелей Иеговы уже были запрещены как экстремистские - в 2009 году в Таганроге, в 2014-м в Самаре, в 2015-м в Абинске Краснодарского края, в 2016-м в Старом Осколе и Белгороде, а также в Орле, где деятельность общины приостановлена. Так проверялась реакция общества. Ее не последовало.

Началось же все с признания экстремистскими материалами нескольких десятков номеров издаваемого свидетелями Иеговы журнала "Сторожевая башня". Основания для этого буквально высасывались из пальца. Так, экстремистским был назван текст, в котором пожилой "свидетель" рассказывает о том, как он пришел к своей вере, разочаровавшись в католической церкви. Эксперты Минюста нашли в этой истории унижение достоинства того патера, с которым расстался рассказчик. А унижение достоинства в связи с отношением к религии - это статья 282 УК.

Сравним несколько фрагментов. Первый - цитата из обвинительного приговора 50-х годов в отношении нескольких свидетелей Иеговы:

Действия подсудимых... выразившиеся в организации и руководстве группой, деятельность которой, проводимая под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с посягательством на личность и права граждан, с побуждением граждан к отказу от общественной деятельности и исполнения гражданских обязанностей, являются преступными. (Цит. по: Н.С. Гордиенко. Российские cвидетели Иеговы: история и современность. СПб, 2000. С. 26).

А вот решение Белгородского областного суда от 10 февраля 2016 года:

Действия лиц, проповедовавших названное вероучение, нарушают законодательство о противодействии экстремизму, направлены на распространение идей превосходства одной религии над другой, порождают конфликты на межрелигиозной почве, разжигают религиозную рознь.

Из записки Абакумова Сталину:

Участники иеговистского подполья проводят злобную антисоветскую агитацию, распространяют провокационные измышления о Советской власти и ведут пропаганду о установлении в СССР теократического строя, при котором власть должна принадлежать духовенству. Иеговисты выступают против мероприятий партии и Советского правительства, особенно по колхозному строительству, призывают к отказу от службы в Советской Армии, распространяют среди населения антисоветскую литературу и вербуют в секту новых участников.

А в современном учебнике "Сектоведение" профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин обвиняет свидетелей Иеговы в "разжигании религиозной розни (вместе с нанесением вреда здоровью и жизни граждан через принуждение к отказу от переливания крови, принуждение к разрушению семей и к отказу от исполнения гражданского долга)". Показательно, что в этом институте у Дворкина учился и нынешний российский министр юстиции Александр Коновалов. Заняв высокую должность, он назначил Дворкина председателем Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы.

В 1950-1960-е годы "секту иеговистов" обвиняли в том, что в ней "нашли себе убежище бывшие военные преступники, сотрудники фашистских комендатур, гестаповские доносчики, большинство которых были завербованы в эту секту в лагерях для перемещенных лиц. Эти люди, как правило, занимают в иеговистской организации руководящие посты, они рьяно занимаются духовным растлением верующих, подпавших под их влияние" ("Спутник атеиста". М.: Политиздат, 1959).

Эту пропагандистскую ложь развивает сейчас Дворкин. "Как показали недавно опубликованные документы, - пишет он, - глава cвидетелей Иеговы в нацистской Германии Эрих Фрост являлся тайным осведомителем властей". Чья бы корова мычала... Почти все руководство религиозной структуры, в которой работает Дворкин, состояло из агентов МГБ/КГБ, а патриарший экзарх Прибалтики митрополит Сергий (Воскресенский) встречал нацистские войска крестным ходом. Но никто не требует запрета деятельности РПЦ МП.

Объясняя, чем так опасны cвидетели Иеговы, Дворкин пишет, что их доктринальные тексты "резко настраивают иеговистов против приверженцев всех остальных религий, в первую очередь - против приверженцев традиционных конфессий тех стран, где орудует секта. Эта агрессия вырывается наружу и, естественно, рождает ответную реакцию людей, оскорбленных как кощунственными высказываниями иеговистских публикаций в отношении почитаемых святынь, так и назойливым приставанием членов сект. Так руководство секты провоцирует межрелигиозную напряженность и конфликтные ситуации..." По этой логике за еврейские погромы должны отвечать сами евреи, потому что сам факт их существования возбуждает у антисемитов чувство ненависти.

Покойный профессор Николай Семенович Гордиенко в упоминавшийся работе 2000 года писал: "Период нелегального исповедания cвидетелями Иеговы своей веры в собственной стране остался позади, и, надо полагать, навсегда". Казалось бы, он ошибся. Но так как высшим законом является не УК, а Конституция России, противоправными надо считать действия Минюста против этой конфессии. Не только потому, что Европейский суд по правам человека не раз защищал ее последователей от нападок российских властей, но и потому, что свидетели Иеговы за пережитые ими страдания уже признаны государством жертвами политических репрессий.

Еще живы старейшины, пережившие гонения и реабилитированные на основании закона 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий". Позднее закон был разъяснен указом президента Ельцина от 14 марта 1996 года, изданным "в целях восстановления справедливости, законных прав граждан России, свободы совести и вероисповедания, руководствуясь чувством покаяния". Указ осудил "многолетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отношении верующих всех конфессий". Генпрокуратуре, МВД и ФСБ предписывалось "осуществить реабилитацию граждан России, которые были необоснованно обвинены в политических, государственных и уголовных преступлениях, лишались свободы, подвергались иным ограничениям прав в связи с их религиозной деятельностью и убеждениями". Многие свидетели Иеговы были реабилитированы. В их числе и возглавляющий Руководящий комитет конфессии Василий Калин. Он был еще подростком, когда его семья была принудительно выслана из Ивано-Франковской области в Сибирь. В кармане Василия Михайловича лежит удостоверение жертвы политических репрессий.

По закону реабилитации в качестве жертв репрессий подлежат все, кто по политическим, религиозным, национальным признакам был подвернут ограничению прав, начиная с 25 октября (7 ноября) 1917 года. Конечной даты закон не содержит. Главное же - статья 5 закона устанавливает, что признаются не содержащими общественной опасности деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные в том числе за "посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов". Именно это вменяют в вину свидетелям Иеговы и сегодня.

Если иск Минюста не будет отозван и если Верховный суд его удовлетворит, это неминуемо приведет к массовому нарушению прав верующих - и каждый из них будет вправе обратиться в Генеральную прокуратуру о признании его жертвой политических репрессий.