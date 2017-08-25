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В Чечне в результате обстрела автомобиля погиб депутат парламента республики Мухмад Асхабов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщается на сайте СКР, около восьми утра в пятницу депутат выехал из дома на своей машине. На дороге Ачхой-Мартановского района Чечни его автомобиль обстреляли неизвестные, в результате чего произошло ДТП, и Асхабов скончался.

По факту убийства Асхабова следственное ведомство возбудило дело по пункту "б" части 2 статьи 105 (убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности; от 8 до 20 лет колонии) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия; до четырех лет лишения свободы).

По информации на сайте парламента Чечни, 61-летний Асхабов был членом КПРФ. Он был избран депутатом четвертого созыва чеченского парламента в сентябре 2016 года. С 2000 года Асхабов занимал различные должности в администрациях Ачхой-Мартановского и Суржанского районов республики, в декабре 2011 года стал заместителем главы администрации главы Чечни Рамзана Кадырова, с февраля 2013 по август 2014 года был министром имущественных и земельных отношений региона, с апреля по июль 2015 года занимал пост советника главы администрации Кадырова, а с июля 2015 по октябрь 2016 года был заместителем руководителя аппарата чеченского парламента.