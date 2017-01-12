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новость В Чечне убили двух бойцов Росгвардии

12.01.2017
Спецоперация в Чечне. Фото: kavkazr.com
Спецоперация в Чечне. Фото: kavkazr.com
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В ходе спецоперации в Чечне погибли два бойца Росгвардии. Как передает Интерфакс, об этом сообщили во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии.

В сообщении отмечается, что один из погибших закрыл собой командира от огня боевика. "Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе операции был ранен еще один военнослужащий, старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев. Позднее от полученных ранений он скончался в больнице.

Командование Росгвардии выразило соболезнования родственникам погибших военнослужащих. "Их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка. Руководство Росгвардии представит военнослужащих к высоким государственным наградам", - сообщили в центре.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в окрестностях чеченских аулов Курчалой и Гелдаган убиты четверо моджахедов. Кадыров, как утверждается, лично руководил операцией силовиков.

Пятого подозреваемого, по словам главы Чечни, захватили живым, а шестой, воспользовавшись темнотой, сумел уйти. Позже информагентства передали, что в бою погиб один полицейский.

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12.01.2017

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