Реклама

Пропавший житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов вышел на связь, попросив не искать его. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

По словам правозащитницы, Джалалдинов сообщил, что он жив, здоров и находится за пределами Чечни. Он покинул свое село в ночь со 2 на 3 ноября, после того как 2 ноября его и его жену Назират привезли в Грозный на встречу к первому заместителю министра МВД Апти Алаудинову. По словам Джалалдинова, Алаудинов угрожал ему, говоря, что если Джалалдинов не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет участь братьев Ямадаевых, правозащитницы Натальи Эстемировой и политика Бориса Немцова.

После встречи с Алаудиновым, у Джалалдинова и его сына Магомедхабиба отобрали паспорта, а телефон Рамазана Джалалдинова начальник РОВД Шаройского отдела "кинул в пропасть, пригрозив, что за телефоном может последовать и сам Джалалдинов".

После этого, пишет правозащитница, Кенхи было взято в осаду: по всему селу и у дома Джалалдинова были выставлены посты полиции. Однако ночью Джалалдинову удалось незаметно выбраться из села. Он перешел горный перевал Чентык, соединяющий Чечню с Дагестаном.

После этого в Чечне начались поиски Джалалдинова. Дома его односельчан обыскивали, людям угрожали, семью Джалалдинова взяли на круглосуточный контроль. Также были активизированы поиски в Дагестане, в Кизляре и в Махачкале. Родственникам и односельчанам Джалалдинова, проживающим в Дагестане, звонили сотрудники чеченского и дагестанского МВД с требованием приехать в Чечню на допрос. Посты наблюдения были выставлены у здания, в котором расположена редакция дагестанской газеты "Черновик", опубликовавшей апрельское обращение Рамазана Джалалдинова к президенту Владимиру Путину.

В ближайшее время Джалалдинов намерен обратиться к Апти Алаудинову с требованием, чтобы он перестал преследовать его односельчан, вернул паспорта его семье и выполнил все обещания, данные главой Чечни в отношении выплаты положенных кенхинцам компенсаций. Если положительной реакции не последует, Джалалдинов намерен публично обратиться с просьбой к Рамазану Кадырову о восстановлении его прав.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к сообщениям о пропаже Джалалдинова. "Нужно пока к этим сообщениям очень осторожно относиться, - сказал Песков. - Наверное, в первую очередь какие-то алармистские сигналы шли бы в первую очередь от родственников".

"Мы видели сообщения СМИ (о пропаже Джалалдинова. - Ред.), - добавил он. - Но пока от родственников никаких сигналов не было".

Об исчезновении жителя аварского аула, который весной вступил в конфликт с главой региона Рамзаном Кадыровым, а несколько недель спустя извинился перед ним, стало известно 5 ноября, после того как об этом на своей ФБ-странице написал блогер из Хасавюрта Расул Абу Асад.

14 апреля Джалалдинов опубликовал на YouTube обращение к Владимиру Путину. Он пожаловался на условия жизни и невнимание чеченского руководства к проблемам аула. На видео были засняты дома Кенхи, разрушенные в ходе двух чеченских войн. Средства из федерального бюджета, выделенные на их восстановление, до жителей не дошли, рассказал Джалалдинов. В 2002 году, продолжил он, на Кенхи сошел сильнейший паводок, но компенсаций пострадавшим также не выплатили. Кроме того, жителей аула лишили субсидий на оплату дров и услуг ЖКХ, хотя, по официальным данным, эти деньги руководством Чечни выплачиваются.

6 мая Кадыров посетил Кенхи, после чего заявил, что вся информация Джалалдинова - ложь, а "чеченца с такими обращениями нужно было бы изгнать из республики, такой не имел бы права тут жить".

Тогда Джалалдинов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать оценку словам Кадырова.

В ночь на 13 мая дом Джалалдинова сожгли. Около десятка кадыровцев побили жену и трех дочерей хозяина (сам он к этому времени уже скрылся), после чего вывезли к границе с Дагестаном, где, забрав документы, отпустили. От женщин потребовали: "Чтобы больше в Чечне ноги вашей не было". Также кадыровцы сообщили им, что, если Джалалдинов не извинится перед чеченским лидером, у его односельчан будут проблемы. Позже беженец заявил, что брать свои слова назад не намерен.

По словам жены Джалалдинова, односельчанам запретили рассказывать о поджоге. В противном случае им угрожали сжечь их собственные дома.

С 14 мая Кенхи был осажден кадыровцами; доступ посторонних в аул полностью перекрыли. Местных жителей по очереди вызывали в райотдел полиции и допытывались о местонахождении беглеца.

Также сообщалось, что после сожжения дома Джалалдинова его односельчане попытались устроить сход. В итоге двоих из них задержали, причем одного арестовали на пять суток.

15 мая Джалалдинова пытались похитить на выходе из мечети в Цумадинском районе Дагестана, однако местные жители отбили его.

20 мая жители Кенхи извинились перед Путиным за высказывания Джалалдинова о деятельности Кадырова, попросив не рассматривать его заявления как выражение их общего мнения. В письме беглец был назван "необразованным человеком", который "всю свою жизнь живет вразрез с интересами своих односельчан".

В письме выражалась уверенность, что за Джалалдиновым "стоят нечистоплотные люди, враги нашей Родины, и используют его для достижения своих грязных задач в информационных войнах против России, в частности регионов Северного Кавказа".

30 мая Джалалдинов, находившийся в Махачкале, принес извинения Кадырову. Свои критические заявления беглец назвал ошибкой. Он заверил, что не стал бы выступать с подобными репликами, если бы знал, что этим воспользуются некие провокаторы.

Вместе с извинениями Джалалдинова ГТРК "Грозный" поместила заявление дагестанского богослова Хас-Магомеда Абубакарова. Он выразил уверенность, что Кадыров, будучи "духовно богатым человеком", способен прощать куда более серьезные проступки, чем то, что сделал Джалалдинов.

Почти сразу после публикации сюжета Кадыров в своем Инстаграме дал понять, что Джалалдинов может больше не опасаться за себя. Как следовало из записи, на такое решение Кадырова в значительной степени повлияло заступничество Абубакарова, которого чеченский лидер назвал другом своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Рамазан возвращается в Кенхи, где живут родные и близкие ему люди, - заверил глава региона. - Ему, как и остальным жителям, будет оказана необходимая помощь и поддержка".