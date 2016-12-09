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Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов, записавший видеообращение к Владимиру Путину с критикой местных властей, просит СКР провести проверку в отношении заместителя главы МВД Чечни Апты Алаутдинова и сотрудников ОМВД по Шатойскому району. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В заявлении Джалалдинов утверждает, что вынужден был уехать из села после получения угроз от представителей правоохранительных органов Чечни. Защита Джалалдинова просит проверить их действия по статьям об угрозе убийством и превышении должностных полномочий. Адвокат Петр Заикин сказал, что заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина отправят в ближайшее время.

Как рассказал Джалалдинов, 2 ноября к нему домой приехали сотрудники полиции Шатойского района. По их требованию Джалалдинов вместе с женой приехали в одну из больниц Грозного. Там их встретил Алаутдинов. По словам Джалалдинова, замглавы МВД Чечни угрожал ему и его жене. Алаутдинов потребовал под страхом возбуждения уголовного дела отдать ему записи видеобращений к федеральным властям.

Претензии замглавы МВД Чечни также были связаны с общением Джалалдинова с журналистом "Новой газеты" Еленой Милашиной. "Генерал Алаутдинов приводил примеры гибели братьев Ямадаевых, Политковской, Немцова, спросил меня, не боюсь ли я разделить их судьбу. Также генерал Алаутдинов сказал мне, что "твоя Милашина в очереди за ними", и спросил, буду ли я молчать", - говорится в заявлении.

После разговора начальник уголовного розыска по имени Салих отобрал у Джалалдинова мобильный телефон и забрал паспорта у него, жены и сына. Полицейский сказал, что вернется утром за видеозаписями. После этого Джалалдинов уехал из села из-за опасений за свою жизнь.

14 апреля Джалалдинов опубликовал на YouTube обращение к Владимиру Путину. Он пожаловался на условия жизни и невнимание чеченского руководства к проблемам аула. На видео были засняты дома Кенхи, разрушенные в ходе двух чеченских войн. Средства из федерального бюджета, выделенные на их восстановление, до жителей не дошли, рассказал Джалалдинов. В 2002 году, продолжил он, на Кенхи сошел сильнейший паводок, но компенсаций пострадавшим также не выплатили. Кроме того, жителей аула лишили субсидий на оплату дров и услуг ЖКХ, хотя, по официальным данным, эти деньги руководством Чечни выплачиваются.

6 мая Кадыров посетил Кенхи, после чего заявил, что вся информация Джалалдинова - ложь, а "чеченца с такими обращениями нужно было бы изгнать из республики, такой не имел бы права тут жить". В ночь на 13 мая дом Джалалдинова сожгли. Около десятка кадыровцев побили жену и трех дочерей хозяина (сам он к этому времени уже скрылся), после чего вывезли к границе с Дагестаном, потребовав: "Чтобы больше в Чечне ноги вашей не было".

С 14 мая Кенхи был осажден кадыровцами; доступ посторонних в аул полностью перекрыли. Местных жителей по очереди вызывали в райотдел полиции и допытывались о местонахождении беглеца. 15 мая Джалалдинова пытались похитить на выходе из мечети в Цумадинском районе Дагестана, однако местные жители отбили его.

20 мая жители Кенхи извинились перед Путиным за высказывания Джалалдинова о деятельности Кадырова, попросив не рассматривать его заявления как выражение их общего мнения. В письме выражалась уверенность, что за Джалалдиновым "стоят нечистоплотные люди, враги нашей Родины, и используют его для достижения своих грязных задач в информационных войнах против России, в частности регионов Северного Кавказа".

30 мая Джалалдинов, находившийся в Махачкале, принес извинения Кадырову. Свои критические заявления беглец назвал ошибкой. Вместе с извинениями Джалалдинова ГТРК "Грозный" поместила заявление дагестанского богослова Хас-Магомеда Абубакарова. Он выразил уверенность, что Кадыров, будучи "духовно богатым человеком", способен прощать куда более серьезные проступки, чем то, что сделал Джалалдинов.

Почти сразу после публикации сюжета Кадыров в своем Инстаграме дал понять, что Джалалдинов может больше не опасаться за себя. Как следовало из записи, на такое решение Кадырова в значительной степени повлияло заступничество Абубакарова, которого чеченский лидер назвал другом своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. "Рамазан возвращается в Кенхи, где живут родные и близкие ему люди, - заверил глава региона. - Ему, как и остальным жителям, будет оказана необходимая помощь и поддержка".

11 ноября, через восемь дней после своего бегства, Джалалдинов позвонил главе комитета "Гражданское содействие" Светлане Ганнушкиной. По словам правозащитницы, Джалалдинов сообщил, что он жив, здоров и находится за пределами Чечни. Он также рассказал некоторые подробности своего разговора с Алаутдиновым и последовавшего за ним бегства.