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новость В Ингушетии семью подозреваемого в бытовом убийстве выселяют из станицы

06.01.2017
Народный сход в Нестеровской, 05.01.2017. Фото: gazetaingush.ru
Народный сход в Нестеровской, 05.01.2017. Фото: gazetaingush.ru
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Из станицы Нестеровской Сунженского района Ингушетии выселяют семью местного жителя Ризвана Котиева, который подозревается в убийстве пресс-секретаря районной администрации Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на чиновника администрации Нестеровского сельского поселения.

Решение было принято на народном сходе, который состоялся в станице в среду. Собравшиеся, рассказал собеседник агентства, "рекомендовали" членам семьи Котиева покинуть Нестеровское во избежание новых конфликтов.

В мероприятии участвовали чиновники муниципальной администрации, старейшины и клирики. Судя по фотографии в газете "Ингушетия", сход был проведен в небольшом зале, а присутствовали там едва ли больше 100 человек. Между тем население станицы на начало прошлого года составляло, по оценке ингушского главка Госкомстата, почти 23 тысячи жителей.

"Эта семья была известна своей скандальностью, большое количестве жалоб на нее поступало и ранее, - добавил собеседник "Интерфакса-Юга". - Впредь представители тейпа и соседи не намерены поддерживать с ней отношения".

По утверждению агентства, выселение из аулов за порочащие поступки - древнейшая ингушская традиция. Такая мера, поясняется в публикации, позволяет не только наказать виновного, но и предотвратить дальнейшие конфликты на почве неприязненных отношений к нему.

Кокурхоеву было 27 лет. Параллельно с работой в райадминистрации он вел спортивные и молодежные передачи на региональном телеканале.

1 января чиновника доставили в больницу с ножевой раной грудной клетки. Там он умер в тот же день, не приходя в сознание.

Районный отдел СКР возбудил дело по части 1 статьи 105 УК (убийство), предусматривающей от 6 до 15 лет колонии. Уже в день смерти Кокурхоева ведомство заявило, что чиновника зарезали в ходе бытового конфликта, а личность убийцы установлена.

Позже СМИ сообщили, что в преступлении подозревается 26-летний Котиев - сосед Кокурхоева. Он скрылся вместе со своим отцом - 60-летним Русланом Джамалдиновым (Котиев, уточняют "Кавказ.Реалии", носит фамилию матери).

Местонахождение Котиева до сих пор не установлено. Между тем Джамалдинов в четверг был задержан и на допросе заявил, что сам убил Кокурхоева, а его сын к преступлению не причастен. Как передавал "Кавказ сегодня" со ссылкой на чиновника УМВД по Ингушетии, задержанный "был склонён к явке с повинной" оперативниками угрозыска.

Несмотря на дачу Джамалдиновым признательных показаний, Котиев также остается в статусе подозреваемого. Его розыск продолжается.

Вопреки заявлениям "Интерфакса-Юга" об ингушской традиции выселений, в новейшую эпоху, насколько известно, подобных прецедентов в регионе не было. Между тем в соседней Чечне в конце минувшего месяца прошел народный сход, на котором жители села Пригородное потребовали изгнать из региона семью Зелимхана Бахарчиева, объявленного организатором грозненских атак на полицию 17-18 декабря. Однако родственников подозреваемых в бытовых преступлениях, как позволяют судить сообщения СМИ, не выселяют и в Чечне.

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06.01.2017

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