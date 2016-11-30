Реклама

В Чечне все 14 бизнесменов, имеющих право торговать спиртным, отказались от своих лицензий после встречи со спикером парламента Магомедовым Даудовым. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на директора департамента экономики, торговли и потребительского рынка Министерства экономического, территориального развития и торговли региона Магомеда Мустафинова.

Чиновник добавил, что власти обсуждают вопрос помощи бизнесменам в перепрофилировании бизнеса.

Таким образом, теперь розничная торговля спиртным на территории Чечни полностью прекращена.

Даудов, известный также по прозвищу Лорд, - полковник полиции. Он возглавляет региональный оперативный штаб по снижению аварийности на дорогах. Непосредственным поводом ко встрече кадыровца с бизнесменами стала катастрофа, произошедшая в ночь на 28 ноября близ Чернореченского поста на трассе "Кавказ". Тогда пьяный житель региона Алам Ходжаев выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с другой машиной. Семь человек, в том числе виновник аварии, погибли на месте, еще двое были госпитализированы.

Сразу после катастрофы все мужчины - родственники Ходжаева выехали из Чечни. По словам оставшихся членов семьи, мужчины сделали это по собственной инициативе.

В региональных СМИ инцидент вызвал большой резонанс. Между тем Даудов вечером во вторник опубликовал в своем Инстаграме демотиватор с надписью "Выпил? Выбирай кто тебя повезет". Пьяным водителям предлагается три альтернативы: полицейская машина, скорая помощь и похоронная процессия.

В феврале 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров ограничил продажу спиртного в регионе двумя часами в сутки, разрешив продавать его лишь с 8 до 10 утра. Хозяйка одного из алкомагазинов, однако, призналась "Кавказ.Реалиям", что систематически нарушала эту норму, продавая спиртное в любое время. Торговля два часа в сутки не принесла бы никакой прибыли, пояснила собеседница издания.