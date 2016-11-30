О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.257099.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.257099.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Экономика, Автомобили, Здоровье, Война, Россия, Общество, Политика

новость Палатка Лорда

В Чечне все торговцы спиртным отказались от лицензий после встречи с Даудовым
30.11.2016
Магомед Даудов (Лорд). Фото: parlamentchr.ru
Магомед Даудов (Лорд). Фото: parlamentchr.ru
Реклама

В Чечне все 14 бизнесменов, имеющих право торговать спиртным, отказались от своих лицензий после встречи со спикером парламента Магомедовым Даудовым. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на директора департамента экономики, торговли и потребительского рынка Министерства экономического, территориального развития и торговли региона Магомеда Мустафинова.

Чиновник добавил, что власти обсуждают вопрос помощи бизнесменам в перепрофилировании бизнеса.

Таким образом, теперь розничная торговля спиртным на территории Чечни полностью прекращена.

Даудов, известный также по прозвищу Лорд, - полковник полиции. Он возглавляет региональный оперативный штаб по снижению аварийности на дорогах. Непосредственным поводом ко встрече кадыровца с бизнесменами стала катастрофа, произошедшая в ночь на 28 ноября близ Чернореченского поста на трассе "Кавказ". Тогда пьяный житель региона Алам Ходжаев выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с другой машиной. Семь человек, в том числе виновник аварии, погибли на месте, еще двое были госпитализированы.

Сразу после катастрофы все мужчины - родственники Ходжаева выехали из Чечни. По словам оставшихся членов семьи, мужчины сделали это по собственной инициативе.

В региональных СМИ инцидент вызвал большой резонанс. Между тем Даудов вечером во вторник опубликовал в своем Инстаграме демотиватор с надписью "Выпил? Выбирай кто тебя повезет". Пьяным водителям предлагается три альтернативы: полицейская машина, скорая помощь и похоронная процессия.

В феврале 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров ограничил продажу спиртного в регионе двумя часами в сутки, разрешив продавать его лишь с 8 до 10 утра. Хозяйка одного из алкомагазинов, однако, призналась "Кавказ.Реалиям", что систематически нарушала эту норму, продавая спиртное в любое время. Торговля два часа в сутки не принесла бы никакой прибыли, пояснила собеседница издания.

Оставить комментарий Обсудить
30.11.2016

новость Новости по теме
07.10.2016 Спикер парламента Чечни Даудов избил и.о. председателя Верховного суда республики →
25.01.2016 Парламент Чечни послал донос на Пионтковского и "Эхо Москвы" →
18.01.2016 Спикер парламента Чечни назвал оппозиционеров "беспородными псами" →
17.02.2009 В Чечне алкоголь будут продавать два часа в сутки →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Дипломатия против монгольского рэпа
С. Амармандах. Источник: unuudur.mn
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Маруани обвиняет Киркорова
Задержание Дидье Маруани. Кадр видеозаписи
новость Кремль ждет разъяснений от Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость Маруани: Не вернусь в Россию
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
новость Яшин: Немцов опасался только Кадырова
Илья Яшин и Борис Немцов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Госдума против Рады и Сейма
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
новость Крым: угрозы за Небесную сотню
Табличка "вулиця Героїв Небесної сотні" на доме Владимира Балуха. Источник: crimeahrg.org
новость Назначен новый глава МЭР
Владимир Путин и Максим Орешкин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Немцов и убийцы
12461
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
новость С Ротенберга сняли часть санкций
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
в блоге Дурицкую "заслушали" заочно
7
новость Избитого зека будут судить
Следы от побоев на теле Виталия Бунтова. Фото из Фейсбука Дмитрия Сотникова
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
новость YouTube может уйти из России
Логотип YouTube