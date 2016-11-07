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Также: Чечня, Регионы, Право, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Исчез житель Чечни Джалалдинов, ранее вступивший в конфликт с Кадыровым

07.11.2016
Рамазан Джалалдинов приносит извинения Рамзану Кадырову. Кадр ГТРК "Грозный"
Рамазан Джалалдинов приносит извинения Рамзану Кадырову. Кадр ГТРК "Грозный"
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В Шаройском районе Чечни исчез житель аварского аула Кенхи Рамазан Джалалдинов, который весной вступил в конфликт с главой региона Рамзаном Кадыровым, а несколько недель спустя извинился перед ним. Об этом написал на своей ФБ-странице блогер из Хасавюрта Расул Абу Асад.

"Непонятно, сам пропал или помогли", - написал Расул. По словам Курбана Курмагомедова, земляка пропавшего, в ночь на 5 ноября Джалалдинов без каких-либо объяснений ушел из дома и обратно не вернулся. "Есть слухи, что он в Дагестане", - добавил Курмагомедов.

Мобильник Джалалдинова отключен, заметила в понедельник утром махачкалинка Алиса Алдашева.

По сообщению жителя дагестанской столицы Ахмеднаби Ибрагимова, полиция ведет поиски пропавшего.

14 апреля Джалалдинов опубликовал на YouTube обращение к Владимиру Путину. Он пожаловался на условия жизни и невнимание чеченского руководства к проблемам аула. На видео были засняты дома Кенхи, разрушенные в ходе двух чеченских войн. Средства из федерального бюджета, выделенные на их восстановление, до жителей не дошли, рассказал Джалалдинов. В 2002 году, продолжил он, на Кенхи сошел сильнейший паводок, но компенсаций пострадавшим также не выплатили. Кроме того, жителей аула лишили субсидий на оплату дров и услуг ЖКХ, хотя, по официальным данным, эти деньги руководством Чечни выплачиваются.

6 мая Кадыров посетил Кенхи, после чего заявил, что вся информация Джалалдинова - ложь, а "чеченца с такими обращениями нужно было бы изгнать из республики, такой не имел бы права тут жить".

Тогда Джалалдинов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать оценку словам Кадырова.

В ночь на 13 мая дом Джалалдинова сожгли. Около десятка кадыровцев побили жену и трех дочерей хозяина (сам он к этому времени уже скрылся), после чего вывезли к границе с Дагестаном, где, забрав документы, отпустили. От женщин потребовали: "Чтобы больше в Чечне ноги вашей не было". Также кадыровцы сообщили им, что, если Джалалдинов не извинится перед чеченским лидером, у его односельчан будут проблемы. Позже беженец заявил, что брать свои слова назад не намерен.

По словам жены Джалалдинова, односельчанам запретили рассказывать о поджоге. В противном случае им угрожали сжечь их собственные дома.

С 14 мая Кенхи был осажден кадыровцами; доступ посторонних в аул полностью перекрыли. Местных жителей по очереди вызывали в райотдел полиции и допытывались о местонахождении беглеца.

Также сообщалось, что после сожжения дома Джалалдинова его односельчане попытались устроить сход. В итоге двоих из них задержали, причем одного арестовали на пять суток.

15 мая Джалалдинова пытались похитить на выходе из мечети в Цумадинском районе Дагестана, однако местные жители отбили его.

20 мая жители Кенхи извинились перед Путиным за высказывания Джалалдинова о деятельности Кадырова, попросив не рассматривать его заявления как выражение их общего мнения. В письме беглец был назван "необразованным человеком", который "всю свою жизнь живет вразрез с интересами своих односельчан".

В письме выражалась уверенность, что за Джалалдиновым "стоят нечистоплотные люди, враги нашей Родины, и используют его для достижения своих грязных задач в информационных войнах против России, в частности регионов Северного Кавказа".

30 мая Джалалдинов, находившийся в Махачкале, принес извинения Кадырову. Свои критические заявления беглец назвал ошибкой. Он заверил, что не стал бы выступать с подобными репликами, если бы знал, что этим воспользуются некие провокаторы.

Вместе с извинениями Джалалдинова ГТРК "Грозный" поместила заявление дагестанского богослова Хас-Магомеда Абубакарова. Он выразил уверенность, что Кадыров, будучи "духовно богатым человеком", способен прощать куда более серьезные проступки, чем то, что сделал Джалалдинов.

Почти сразу после публикации сюжета Кадыров в своем Инстаграме дал понять, что Джалалдинов может больше не опасаться за себя. Как следовало из записи, на такое решение Кадырова в значительной степени повлияло заступничество Абубакарова, которого чеченский лидер назвал другом своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Рамазан возвращается в Кенхи, где живут родные и близкие ему люди, - заверил глава региона. - Ему, как и остальным жителям, будет оказана необходимая помощь и поддержка".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.11.2016

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