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Главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов обратится в Следственный комитет после угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Как пишет "Коммерсант", по словам Шведова, в высказываниях Даудова он видит "часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса - воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности".

"Спикер парламента республики не пытается опровергнуть наши публикации. Вместо этого он публикует запись, в которой вычленяются два четких призыва - вырезать у меня часть языка и вырвать зубы. Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу", - заявил Шведов. По его мнению, такие призывы продиктованы желанием "запугать сообщество журналистов".

По словам и.о. главы пресс-службы парламента Чечни Адама Хаджиева, ситуация вокруг публикации Даудова пока не обсуждалась парламентариями. "Сейчас праздники, стоит подождать, пока люди выйдут на работу, - сказал Хаджиев. - Если кто-то и будет выступать инициатором такого обсуждения, то, наверное, это должен быть сам спикер".

Ситуацию с угрозами в адрес главреда "Кавказского узла" обсудят на первом заседании Совета по правам человека при президенте, заявил член совета Павел Чиков. Он признал, что "качественной и достоверной информации из Чечни сегодня практически нет", но при этом добавил, что "представители республиканских властей нервно, резко, не вполне соразмерно реагируют на такую неофициальную информацию". "Это заставляет воспринимать очень реально любые намеки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать", - считает Чиков.

В независимом профсоюзе журналистов и работников СМИ высказывание спикера чеченского парламента сочли "прямым призывом к насилию и нарушением статьи 144 УК". Пресс-секретарь профсоюза Александрина Елагина напомнила, что в сентябре 2016 года корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был приговорен в Чечне к трем годам колонии якобы за хранение марихуаны. Сам журналист и его коллеги утверждали, что дело было сфабриковано из-за критических публикаций Гериева.

Накануне пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в высказывании Даудова нет угроз Шведову. "Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса "Шведа", а Шведов пес, что ли? Ну, пусть консультируется со своими юристами", - заявил Каримов РБК.

4 декабря Даудов опубликовал в Инстаграме запись "Как развязать "Кавказский узел"?". Публикация проиллюстрирована отредактированным фото, которое изображает собаку с языком, завязанным узлом. Сам текст написан в оскорбительном тоне. В нем рассказывается о беспородном псе по кличке Швед, который, если его "хорошенечко подкормить", "вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный "кавказский узел" и начинает... брехать". Кадыровец также намекает на то, что журналист действует в интересах Запада.

"Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора, - заключает Даудов. - А что? Вырвать Шведу пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет".

Какая именно из публикаций "Кавказского узла" послужила поводом для выпада кадыровца, неизвестно. Среди заметок о ситуации в Чечне, появившихся на сайте издания 2-4 января, были такие: "Родственники заявили об исчезновении жителя Чечни", "Грозненцы заявили об антиалкогольных рейдах силовиков в новогоднюю ночь", "Жители Чечни возмутились переносом процедуры опознания останков из братской могилы", "Семьи убитых в Грозном боевиков пожаловались на массовые увольнения".

Полковник полиции Даудов, один из ближайших помощников Рамзана Кадырова, неоднократно позволял себе скандальные выходки. В частности, год назад он в своем Инстаграме обозвал ряд оппозиционеров "беспородными псами" (публикация выдержана примерно в том же стиле, что и теперешний пост о Шведове). 7 октября 2016-го СМИ сообщили, что Даудов избил и.о. председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова за отказ подавать в отставку. Подконтрольная Кадырову ГТРК "Грозный", однако, эту информацию опровергла. В частности, с опровержением выступил сам Мурдалов.