О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.257884.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.257884.html
Также: Чечня, Регионы, Криминал, Свобода слова, Интернет, Право, Война, Россия, Происшествия, СМИ, Общество, Политика | Персоны: Григорий Шведов, Павел Чиков

новость Главред "Кавказского узла" обратится в СКР после угроз спикера парламента Чечни

09.01.2017
Магомед Даудов и Григорий Шведов
Магомед Даудов и Григорий Шведов
Реклама

Главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов обратится в Следственный комитет после угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Как пишет "Коммерсант", по словам Шведова, в высказываниях Даудова он видит "часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса - воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности".

"Спикер парламента республики не пытается опровергнуть наши публикации. Вместо этого он публикует запись, в которой вычленяются два четких призыва - вырезать у меня часть языка и вырвать зубы. Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу", - заявил Шведов. По его мнению, такие призывы продиктованы желанием "запугать сообщество журналистов".

По словам и.о. главы пресс-службы парламента Чечни Адама Хаджиева, ситуация вокруг публикации Даудова пока не обсуждалась парламентариями. "Сейчас праздники, стоит подождать, пока люди выйдут на работу, - сказал Хаджиев. - Если кто-то и будет выступать инициатором такого обсуждения, то, наверное, это должен быть сам спикер".

Ситуацию с угрозами в адрес главреда "Кавказского узла" обсудят на первом заседании Совета по правам человека при президенте, заявил член совета Павел Чиков. Он признал, что "качественной и достоверной информации из Чечни сегодня практически нет", но при этом добавил, что "представители республиканских властей нервно, резко, не вполне соразмерно реагируют на такую неофициальную информацию". "Это заставляет воспринимать очень реально любые намеки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать", - считает Чиков.

В независимом профсоюзе журналистов и работников СМИ высказывание спикера чеченского парламента сочли "прямым призывом к насилию и нарушением статьи 144 УК". Пресс-секретарь профсоюза Александрина Елагина напомнила, что в сентябре 2016 года корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был приговорен в Чечне к трем годам колонии якобы за хранение марихуаны. Сам журналист и его коллеги утверждали, что дело было сфабриковано из-за критических публикаций Гериева.

Накануне пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в высказывании Даудова нет угроз Шведову. "Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса "Шведа", а Шведов пес, что ли? Ну, пусть консультируется со своими юристами", - заявил Каримов РБК.

4 декабря Даудов опубликовал в Инстаграме запись "Как развязать "Кавказский узел"?". Публикация проиллюстрирована отредактированным фото, которое изображает собаку с языком, завязанным узлом. Сам текст написан в оскорбительном тоне. В нем рассказывается о беспородном псе по кличке Швед, который, если его "хорошенечко подкормить", "вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный "кавказский узел" и начинает... брехать". Кадыровец также намекает на то, что журналист действует в интересах Запада.

"Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора, - заключает Даудов. - А что? Вырвать Шведу пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет".

Какая именно из публикаций "Кавказского узла" послужила поводом для выпада кадыровца, неизвестно. Среди заметок о ситуации в Чечне, появившихся на сайте издания 2-4 января, были такие: "Родственники заявили об исчезновении жителя Чечни", "Грозненцы заявили об антиалкогольных рейдах силовиков в новогоднюю ночь", "Жители Чечни возмутились переносом процедуры опознания останков из братской могилы", "Семьи убитых в Грозном боевиков пожаловались на массовые увольнения".

Полковник полиции Даудов, один из ближайших помощников Рамзана Кадырова, неоднократно позволял себе скандальные выходки. В частности, год назад он в своем Инстаграме обозвал ряд оппозиционеров "беспородными псами" (публикация выдержана примерно в том же стиле, что и теперешний пост о Шведове). 7 октября 2016-го СМИ сообщили, что Даудов избил и.о. председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова за отказ подавать в отставку. Подконтрольная Кадырову ГТРК "Грозный", однако, эту информацию опровергла. В частности, с опровержением выступил сам Мурдалов.

Оставить комментарий Обсудить
09.01.2017

новость Новости по теме
07.01.2017 Спикер парламента Чечни призвал расправиться с главредом "Кавказского узла" →
28.12.2016 Трехлетний срок чеченскому журналисту Гериеву подтвержден →
30.11.2016 В Чечне все торговцы спиртным отказались от лицензий после встречи с Даудовым →
07.10.2016 Спикер парламента Чечни Даудов избил и.о. председателя Верховного суда республики →
25.01.2016 Парламент Чечни послал донос на Пионтковского и "Эхо Москвы" →
18.01.2016 Спикер парламента Чечни назвал оппозиционеров "беспородными псами" →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Победа Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Обама: Я правильно оценил Путина
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
в блоге Чудо русской крутизны
383
новость Трамп признал участие России в атаках
Дональд Трамп. Фото с сайта bigdaynews.com
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Маргарита и фаворит
383
новость Теракт в Иерусалиме
На месте теракта в Иерусалиме. Фото: @ynetnews
новость Продажу сигарет ограничат
Сигареты. Фото с сайта www.product.ru
новость Разведка США: Виноват Путин
Аппарат директора Национальной разведки США. Тайсонс-Корнер, Вирджиния. Фото: "Карты Bing"
новость Покушение на Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
новость Пентагон: Россия с ИГ не воюет
Эш Картер. Фото: defense.gov
новость Дадин нашелся в Рубцовске
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
в блоге Легалистский протест
383
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Личность террориста установлена
Селфи предполагаемого террориста. Кадр видеоролика
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Митинг в центре Грозного
Участники митинга в Грозном сжигают портреты Абу-Бакра аль-Багдади. Фото: grozny-inform.ru
новость ГРУ против ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ. Фото: Дай Кайсю/Википедия
новость Турция: свобода либо гражданство
Минюст Турции. Источник: factcheckingturkey.com
новость Севастополь: сожжение триколора
Артиллерийская бухта в Севастополе. Фото: Википедия
новость "Адмирал Кузнецов" ушел из Сирии
Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru