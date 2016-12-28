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Коллегия Верховного суда Чечни в составе Дмитрия Горбовцова (председательствующий), Бувади Шовхалова и Тимура Эмиева подтвердила приговор 23-летнему журналисту "Кавказского узла" Жалауди Гериеву, осужденному к трем годам общего режима по сфабрикованному делу о хранении анаши. Об этом сообщают коллеги журналиста.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор политзеку продолжалось почти полтора месяца и заняло около десятка заседаний. Слушания начались 15 ноября в отсутствие самого Гериева, который не был доставлен в суд из СИЗО-2 в селе Чернокозово Наурского района. Как пояснял адвокат Алауди Мусаев, конвой, который должен был привезти политзека на заседание, по ошибке направили в грозненский СИЗО-1. Содержание Гериева в отдаленном Чернокозове юрист объяснил нехваткой мест в столичном СИЗО. С 22 ноября слушания проводились уже с участием осужденного.

Гериев и его защитники - Мусаев, Джабраил Абубакаров и Надежда Ермолаева - неоднократно заявляли отводы как членам судейской коллегии, так и прокурору Олегу Амирову, однако эти отводы неизменно отклонялись.

На слушаниях 23 ноября адвокаты потребовали направить заявление Гериева о похищении его силовиками в управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Защитник Мусаев особо подчеркнул, что необходимо передать материалы именно в окружной, а не в чеченский региональный главк ведомства. Он пояснил, что чеченское управление СКР уже проводило проверку по заявлению. Эта проверка длилась полгода и результатов не дала. Тем не менее судьи вновь направили заявление Гериева в региональный главк СКР.

26 декабря в суде был зачитан отказ СКР в возбуждении дела по заявлению журналиста о похищении.

Во вторник прошли прения сторон. Адвокат Мусаев, перечислив процессуальные нарушения, допущенные следствием и прокуратурой, назвал их действия правовым хамством.

Тогда же Гериев выступил с последним словом. "Любое ваше решение, если оно не будет сопряжено с моей реабилитацией и полным оправданием, будет незаконным, - предупредил он судей. - Вы должны своим решением ответить на вопрос, есть ли беспристрастный суд в Чеченской Республике, работают ли здесь законы".

После оглашения апелляционного определения Гериев громко крикнул судьям: "Вы ответили на вопрос, есть ли у вас закон, - нету!"

Защита политзека готовит кассационную жалобу на приговор. Кроме того, еще накануне итогового заседания в среду адвокаты подготовили обращение в ЕСПЧ.

Приговор Гериеву вынес 5 сентября Шалинский горсуд Чечни. Журналист был объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение и перевозка наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Он получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по этому обвинению. В прениях сторон прокурор Милена Байтаева запрашивала для подсудимого пять лет колонии и год ограничения свободы после отбытия срока.

Сам Гериев на суде заявил о своей невиновности, пояснив, что признательные показания дал в результате пыток и угроз. Свое преследование он однозначно связал с профессиональной деятельностью. Представитель одной из чеченских НКО в комментарии "Кавказскому узлу" выразился еще определеннее, заявив, что анашу журналисту подбросили именно из-за его сотрудничества с этим изданием.

Гериев был похищен 16 апреля, когда сел на маршрутку, отправлявшуюся в Грозный. Из чеченской столицы он намеревался вылететь в Москву на семинар "СМИ и Конституционный суд", организованный Институтом права и публичной политики.

Когда Гериев сел на переднее сиденье маршрутки, к нему подошли трое незнакомцев. Журналиста ударили по голове, вытащили наружу и затолкали в черную "Ладу Приору". У него отобрали два мобильника и рюкзак с паспортом, ноутбуком и другими вещами. Похищенного вывезли в лес близ аула Цоцин-Юрт Курчалоевского района.

Там незнакомцы начали расспрашивать Гериева о том, чем он занимается и не собирается ли он уехать в Сирию. Похищенный отвечал, что работает журналистом, а в Сирию ехать не намерен, поскольку осуждает любой терроризм.

Примерно через 30-40 минут в лес приехала другая машина. Вышедший из нее мужчина надел Гериеву на голову полиэтиленовый пакет и не снимал до тех пор, пока журналист не начал задыхаться. При этом руки похищенного были скручены проволокой. Затем незнакомец уехал, забрав рюкзак похищенного.

После этого Гериева отвезли на кладбище на окраине аула Курчалой. Именно этот объект фигурирует в деле как место задержания журналиста.

Согласно материалам дела, утром 16 апреля Гериев взял с собой 167,07 грамма анаши в полиэтиленовом пакете и отправился на курчалоевское кладбище, чтобы там ее выкурить. Зачем журналисту понадобилось брать с собой такой большой объем психоделика, насколько можно заключить, не пояснялось. У кладбища, утверждало обвинение, Гериева остановили силовики из райотдела полиции, которые в ходе досмотра и обнаружили анашу.

При этом адвокат Мусаев отмечал, что, как следует из материалов дела, Гериев не употреблял наркотики. Также юрист обратил внимание на отсутствие свидетелей вмененного журналисту преступления.

Родственники Гериева долго не хотели сообщать о его похищении и аресте, хотя сам он настаивал на огласке. Свое молчание родственники объяснили опасениями за жизнь политзека.

При этом первоначально некие "высокопоставленные чеченские полицейские" заверяли родных журналиста, что "недоразумение должно разрешиться". Они призывали подождать две недели, обещая, что на Гериева оформят протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и после отбытия административного ареста он выйдет на свободу.

Однако, когда по истечении двух недель журналист не освободился, родственники все равно продолжили молчать.

Как передавала "Новая газета", в сентябре, после вынесения Гериеву приговора, политзека в СИЗО дважды посещали оперативники регионального УФСБ - как следовало из документов в деле, для опросов в рамках неких оперативно-разыскных мероприятий. О содержании опросов в СМИ, насколько известно, не сообщалось.