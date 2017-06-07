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Также: НКО, Совет Федерации, Свобода слова, Россия, Общество, Парламент, СМИ, Политика | Персоны: Юрий Чайка, Валентина Матвиенко

новость Прокурор добавляет

Чайка предложил ужесточить контроль за деятельностью НКО
07.06.2017
Юрий Чайка. Фото: genproc.gov.ru
Юрий Чайка. Фото: genproc.gov.ru
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Генпрокурор Юрий Чайка предложил усилить контроль за деятельностью российских и иностранных некоммерческих организаций. Об этом он заявил на слушаниях в Совете Федерации, сообщает Интерфакс.

"События последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО, - сказал генпрокурор. - Проанализировав результаты деятельности НКО в целом, мы увидели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные Государственному департаменту США и другим зарубежным структурам".

Чайка считает, что следует установить возможность реализации программ и осуществления зарубежного финансирования сектора НКО в России только через созданные в России структурные подразделения иностранной организации. По словам генпрокурора, в законе об НКО следует прописать дополнительные требования к соглашениям и программам российских некоммерческих организаций с иностранным финансированием. "В них должны быть указаны конкретные цели и мероприятия, территория осуществления и их участники", - добавил генпрокурор.

Чайка также предложил расширить критерии организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, включив в него причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам страны. Он отметил, что также целесообразно предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к сайтам нежелательных организаций на территории. Генпрокурор также призвал наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО "при наличии информации о несоблюдении ими закрепленных в законе запретов и ограничений".

По результатам слушаний Совфед поручил Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ, Генпрокуратуре изучить вопрос о возможности "приравнять граждан, имеющих иностранное финансирование деятельности, к иностранным агентам".

Кроме того, МИДу "во взаимодействии с профильными ведомствами и СМИ, занимающимися иновещанием", рекомендуется "усилить последовательное отстаивание принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств на всех международных площадках".

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко также предложила "проработать идею" о создании в парламенте комиссии по защите от внешнего вмешательства в период выборов.

Накануне глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о планах по созданию такой комиссии. "Нет никаких сомнений в том, что во время, которое остается до президентских выборов в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками повлиять на ход этой избирательной кампании. И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства", - сказал Косачев.

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07.06.2017
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На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.
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